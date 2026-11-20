代工廠和碩近期召開供應商大會，吸引海內外逾千家供應商參與；和碩在會中揭曉供應鏈減碳里程碑，針對關鍵供應商推動的「無碳能源（CFE）專案」，已成功輔導70家關鍵供應商全數達成100%使用無碳能源，累計使用4097萬度無碳電力。

和碩今天發布新聞稿說明，於11月13日及18日攜手國際驗證機構SGS，舉辦「2026供應商說明會」暨「低碳轉型供應商說明會」。會中由和碩總經理暨共同執行長鄭光志、品質長謝滿祥以及現任輪值採購長李佩桂共同出席，宣布升級版「供應商行為準則」與全新「品質管控與評鑑標準」。

和碩新發布的永續規範也全面升級，涵蓋4大重點，包括加速低碳轉型、發布人權政策與盡職調查、發布自然與生物多樣性暨不毀林政策、強化環境與有害物質管理。

鄭光志致詞時表示，隨著和碩全球布局擴展，業務從消費性電子、車載跨足至伺服器領域，營運與供應鏈管理日益複雜，2026年更是和碩的「伺服器發展元年」。

鄭光志也感謝供應商在過去一年缺料與資源排擠的挑戰下全力相挺，並強調「品質」是企業永續的根本，期盼未來深化合作，攜手提升競爭力、共創雙贏。