台灣電力與能源工程協會20日舉辦第八屆「電網人才發展聯盟獎學金」暨第七屆「劉書勝紀念獎」頒獎典禮。協會名譽理事長劉文雄致詞時表示，電力不再只是「點亮一盞燈」，它不但支撐算力的競爭，更牽動產業布局；他希望藉著獎學金和紀念獎項，鼓勵專業人才的投入與傳承，並推動電力能源產業搭上AI發展列車，創造台灣新一波的成長動能。

曾是工研院院長的劉文雄常說自己是「台電寶寶」，因其父親劉書勝是台電首位台籍業務處長，他與台電早已結下不解之緣。為了紀念父親，劉文雄透過電力與能源工程協會，於2020年設立「劉書勝紀念獎」，並聯合「電網人才發展聯盟獎學金」及「台灣電力與能源工程協會獎學金」，結合產官學研資源，培育與表揚台灣電力及能源領域的工程人才，為台灣能源轉型注入新動向，同時鼓勵年輕人投入電力系統、電網與能源領域。

台灣電力與能源工程協會2017年成立，是結合產官學研有關電力與能源專業人士的非營利組織。劉文雄認為，電力能源產業既是高科技產業的上游，提供穩定電力，作為發展的堅實後盾；也是它的下游：積極運用先進技術，提升電力系統供電穩定與效率。未來電力產業需要具備深厚專業基礎，並具有跨領域技能的「T型人才」。

電網人才獎學金由12家企業與研究機構推動

「電網人才發展聯盟獎學金」主要在獎勵電網與電力領域表現優異的在學學生，由大同公司（2371）、工研院、台汽電（8926）、台達電子（2308）、台綜院、安瑟樂威、亞力電機（1514）、海龍離岸風電、健格科技、康舒科技（6282）、華城電機（1519）及達德能源等12家企業與研究機構共同推動。這屆總計39組、53人次學生獲獎。

這次獎項涵蓋四類別，包括肯定學生專業學習表現與研究成果的「優秀學生獎學金」，其研究主題涉及電力品質、電網韌性及微電網智慧控制等領域；「優秀專題提案獎」著重創新思維與實務應用，涵蓋AI輔助太陽能發電預測、再生能源整合及防災備援系統等創新構想；「傑出專題成果獎」則表揚具備技術深度與實作價值的研究成果，包括電力電子轉換器、局部放電檢測及AI電源技術等；「篤行築夢獎學金」則鼓勵具有明確人生目標、積極實踐理想的學子，支持其持續精進專業、勇於追求夢想。

今天的頒獎典禮，同時安排「從校園到職場」專題演講及綜合座談，前者邀請2020年第一屆劉書勝紀念獎得獎者台電公司調度處工程師鄭宇軒，分享從求學到投入產業的職涯歷程與實務經驗，協助青年學子瞭解職場環境及專業發展方向；後者則聚焦「選才、育才、留才」三大面向，由合聯電網總經理周一婷主持。

與會人士針對如何提升電力與能源產業的人才吸引力，以及發揮獎項表揚與激勵作用、擴大產業人才庫等議題交換意見，企盼凝聚產學合作共識，為台灣電力產業建立更完善的人才培育與發展環境。

總統府資政沈榮津表示，電力即是國力，進入AI時代，算力的基礎也電力，穩定供電已成為支撐高科技產業與國家競爭力的關鍵。然而，再完善的能源政策與電力建設，最終仍須仰賴專業人才落實。

電力人才荒 AI 半導體也跨業搶才

不過，隨著AI應用快速發展、半導體先進製程持續擴張，台灣產業用電需求系統建設面臨新的挑戰；半導體與高科技產業積極延攬人才，也使電力產業面臨跨產業競爭。

亞力電機總裁楊振通表示，無論在軍事或經濟層面，電力與能源皆是國家安全的核心，也是影響國家政治、經濟決策及產業發展的重要因素。未來更需要具備專業知識與創新能力的電力人才持續投入。

台電公司總經理郭天合指出，隨著AI與半導體產業快速發展，台灣用電需求與型態持續改變，然而電力建設不僅仰賴設備與技術，更需要長期累積的專業知識與實務經驗，才能在面對突發事故或天然災害時妥善應變。面對跨產業人才競爭，台電將持續深化專業傳承與產學合作，與協會攜手，希望吸引更多青年投入電力領域，共同迎接能源轉型帶來的挑戰。

台灣電力與能源工程協會理事長張簡樂仁說，這次獎項也以「電力傳承・育才留才」為主軸，彰顯電力專業傳承與人才培育的重要性，希望透過獎項表揚、企業參與及跨世代交流，鼓勵產學各界攜手建立完善的職涯發展與留任機制，讓優秀人才願意投入、持續深耕，為電力產業的長遠發展奠定堅實基礎。

總統府資政沈榮津致詞時強調，再完善的能源政策與電力建設，最終仍須仰賴專業人才的落實。協會／提供

今天典禮結束後舉辦「如何從校園銜接職場，培養職場競爭力」座談。協會／提供

台灣電力與能源工程協會名譽理事長劉文雄致詞時勉勵與會產學精英，鼓勵專業人才投入與傳承，推動電力能源產業搭上AI發展列車，創造台灣新一波的成長動能；他也鼓勵年輕人投入電力系統、電網與能源領域。協會／提供