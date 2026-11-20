AI 半導體搶才 電力工程學會聯手產學研設獎學金培育人才迎接挑戰
台灣電力與能源工程協會20日舉辦第八屆「電網人才發展聯盟獎學金」暨第七屆「劉書勝紀念獎」頒獎典禮。協會名譽理事長劉文雄致詞時表示，電力不再只是「點亮一盞燈」，它不但支撐算力的競爭，更牽動產業布局；他希望藉著獎學金和紀念獎項，鼓勵專業人才的投入與傳承，並推動電力能源產業搭上AI發展列車，創造台灣新一波的成長動能。
曾是工研院院長的劉文雄常說自己是「台電寶寶」，因其父親劉書勝是台電首位台籍業務處長，他與台電早已結下不解之緣。為了紀念父親，劉文雄透過電力與能源工程協會，於2020年設立「劉書勝紀念獎」，並聯合「電網人才發展聯盟獎學金」及「台灣電力與能源工程協會獎學金」，結合產官學研資源，培育與表揚台灣電力及能源領域的工程人才，為台灣能源轉型注入新動向，同時鼓勵年輕人投入電力系統、電網與能源領域。
台灣電力與能源工程協會2017年成立，是結合產官學研有關電力與能源專業人士的非營利組織。劉文雄認為，電力能源產業既是高科技產業的上游，提供穩定電力，作為發展的堅實後盾；也是它的下游：積極運用先進技術，提升電力系統供電穩定與效率。未來電力產業需要具備深厚專業基礎，並具有跨領域技能的「T型人才」。
電網人才獎學金由12家企業與研究機構推動
「電網人才發展聯盟獎學金」主要在獎勵電網與電力領域表現優異的在學學生，由大同公司（2371）、工研院、台汽電（8926）、台達電子（2308）、台綜院、安瑟樂威、亞力電機（1514）、海龍離岸風電、健格科技、康舒科技（6282）、華城電機（1519）及達德能源等12家企業與研究機構共同推動。這屆總計39組、53人次學生獲獎。
這次獎項涵蓋四類別，包括肯定學生專業學習表現與研究成果的「優秀學生獎學金」，其研究主題涉及電力品質、電網韌性及微電網智慧控制等領域；「優秀專題提案獎」著重創新思維與實務應用，涵蓋AI輔助太陽能發電預測、再生能源整合及防災備援系統等創新構想；「傑出專題成果獎」則表揚具備技術深度與實作價值的研究成果，包括電力電子轉換器、局部放電檢測及AI電源技術等；「篤行築夢獎學金」則鼓勵具有明確人生目標、積極實踐理想的學子，支持其持續精進專業、勇於追求夢想。
今天的頒獎典禮，同時安排「從校園到職場」專題演講及綜合座談，前者邀請2020年第一屆劉書勝紀念獎得獎者台電公司調度處工程師鄭宇軒，分享從求學到投入產業的職涯歷程與實務經驗，協助青年學子瞭解職場環境及專業發展方向；後者則聚焦「選才、育才、留才」三大面向，由合聯電網總經理周一婷主持。
與會人士針對如何提升電力與能源產業的人才吸引力，以及發揮獎項表揚與激勵作用、擴大產業人才庫等議題交換意見，企盼凝聚產學合作共識，為台灣電力產業建立更完善的人才培育與發展環境。
總統府資政沈榮津表示，電力即是國力，進入AI時代，算力的基礎也電力，穩定供電已成為支撐高科技產業與國家競爭力的關鍵。然而，再完善的能源政策與電力建設，最終仍須仰賴專業人才落實。
電力人才荒 AI 半導體也跨業搶才
不過，隨著AI應用快速發展、半導體先進製程持續擴張，台灣產業用電需求系統建設面臨新的挑戰；半導體與高科技產業積極延攬人才，也使電力產業面臨跨產業競爭。
亞力電機總裁楊振通表示，無論在軍事或經濟層面，電力與能源皆是國家安全的核心，也是影響國家政治、經濟決策及產業發展的重要因素。未來更需要具備專業知識與創新能力的電力人才持續投入。
台電公司總經理郭天合指出，隨著AI與半導體產業快速發展，台灣用電需求與型態持續改變，然而電力建設不僅仰賴設備與技術，更需要長期累積的專業知識與實務經驗，才能在面對突發事故或天然災害時妥善應變。面對跨產業人才競爭，台電將持續深化專業傳承與產學合作，與協會攜手，希望吸引更多青年投入電力領域，共同迎接能源轉型帶來的挑戰。
台灣電力與能源工程協會理事長張簡樂仁說，這次獎項也以「電力傳承・育才留才」為主軸，彰顯電力專業傳承與人才培育的重要性，希望透過獎項表揚、企業參與及跨世代交流，鼓勵產學各界攜手建立完善的職涯發展與留任機制，讓優秀人才願意投入、持續深耕，為電力產業的長遠發展奠定堅實基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。