受到美國期中選舉結果、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳涉共諜案影響，近日AI產業波動劇烈，接連衝擊全球股市，引發各界對於「AI泡沫化」高度關注。領袖代表團成員透露，此次APEC大會中，絕大多數會員體都針對AI政策、發展表達看法。該現象，顯見各國對於AI發展仍高度投入。

有關AI產業發展前景，代表團成員之中的國安人士表示，此次APEC大會循慣例，每個會員體都有五分鐘的時間可以發言，而他觀察到，絕大多數會員體的論述都跟AI有關的，包括AI發展、AI治理、AI產業鏈、AI合作等面向，各國非常明確 AI設為今年APEC的重議題。

至於AI產業波動衝擊全球股市的部分，國安人士坦言，這些細節的部分，各會員體比較沒有談到，大家主要還是都以政策立場的方面去做交流。

對於AI泡沫化現象是否產生，國安人士說，出席APEC峰會的各國領袖如總統、總理、國王、總書記等，大家都還是比較談到自己國家對於AI政策跟AI發展的一些理念跟看法，比較少觸及整體全球的趨勢狀況。

另外界關注，經濟部長龔明鑫於會前原定出席APEC外交和貿易雙部長會議，後續不克出席，並且主辦方中國大陸也將這場會議，臨時改採用線上模式進行。

代表團成員之中的外交人士表示，有關外交和貿易雙部長會議的安排，我方認為主要原因是陸方對於APEC的主辦，後續主要聚焦美中俄領袖峰會，或美中、中俄的雙邊安排，所以在APEC相關辦理上，可能跟過往慣例不太一樣，包括場次也有縮短，不如以往的規劃那麼完整。

外交人士說，外交和貿易雙部長會議改成線上形式，我方認為應該不會成為慣例，這是陸方在今年的獨特做法，原因是避免任何其他會議，去影響陸方對於三邊、雙邊會議安排的焦點。我方也會持續觀察，但線上形式應該不會成為APEC慣例。

外交人士提到，龔明鑫原定參加中小企業部長會議，確實陸方以政治性的理由反對龔明鑫赴陸，違反主辦方應盡的責任。我方在第一時間向陸方表達了抗議跟關切，要求他們更改決定，並持續跟陸方進行交涉，也請理念相近國家出面來幫我方交涉。最終陸方未改決定，我方對此相當遺憾。