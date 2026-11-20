AI與半導體產業蓬勃發展，電力人才成為跨產業競逐的重要資源。台灣電力與能源工程協會名譽理事長劉文雄20日參加「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」活動時指出，AI產業讓全球對電力的期望帶來改變，需要更多高科技人才進來，台灣才有辦法搭上未來AI產業這班列車。

劉文雄說，劉書勝紀念獎學金是他父親去世後，他用父親的名義設立紀念獎，主要是頒給給剛入職場35歲以下，以及35歲到50歲在電力行業努力有成的人才，希望他們留在這個行業，「我們不只要吸引人進來，更需要他們繼續留在這個行業，為整個能源轉型努力。」

劉文雄強調，AI科技產業進步，讓大家對電力能源產業有更多期待，電力已經不只是點亮一盞燈，而是進入到科技產業，在此過程，電力人員既是科技的上游，提供穩定的電力，也是科技產業的下游，用科技來改善電力的運轉和規劃。

劉文雄說，電力不僅支撐AI算力，更是產業發展的關鍵，未來需要兼具專業，以及具備橫向跨領域能力的T型人才，才能適應整個產業的變動。尤其，過去從事電力能源產業的人，常常被稱為黑手，現在變成高科技產業，就是要靠新的生力軍，才能一代接一代，把技術傳承下去，同時再引進新的科技。

劉書勝獎學金舉辦至今，已頒給17位得主。劉文雄表示，這幾年，全球推動能源轉型，這是一個旅途（It's a journey），它不是一蹴可幾，必須要大家一起努力，繼續往前走，繼續為台灣的電力能源轉型而努力，也希望鼓勵更多優秀年輕人加入。

劉書勝紀念獎設置目的是嘉勉優秀電力在職青年，除針對35歲以下青年設置「優秀青年工程師獎」，也針對35歲至50歲人才設置「傑出工程師獎」及「年度特別獎」。今年「傑出工程師獎」由智電系統黃李堅及台灣綜合研究院吳霽庭獲得；「優秀青年工程師獎」由台達電子（2308）劉泓志獲得；「年度特別獎」由安葆國際（7792）余明崇及大同公司（2371）林倍宏獲獎。