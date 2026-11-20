未來手機即使沒有基地台訊號，也有機會直接透過衛星傳送求救訊息！經濟部與國科會今天宣布，台灣首座「次世代通訊實驗網（6G-FORMOSA）」正式啟用，集結工研院、聯發科等18家產學研單位，成功完成手機直連衛星傳送救援訊息、基地台偵測低空無人機等測試，提前布局6G通訊市場。

經濟部表示，隨著全球6G技術逐漸從實驗室研發走向實際應用，各國正積極投入測試與國際標準制定。台灣這次建置的6G實驗網，已串連歐盟、英國等國際研究平台，以及Eutelsat OneWeb、SES等衛星營運商，讓國內業者能直接與國際團隊合作，測試新技術是否能在實際環境中運作。

經濟部政務次長江文若指出，國際6G標準預計2029年公布，根據國際市調機構預估，2035年全球6G市場規模將達875億美元，約新台幣2.8兆元。台灣擁有完整的半導體及資通訊產業鏈，目前正是搶進6G技術與國際標準的重要時機。

經濟部說明，這座實驗網由工研院攜手聯發科、和碩、明泰、啟碁、濰元等共18家產學研單位建置，整合通訊與感測、節能技術、智慧網路、衛星通訊及多軌道寬頻衛星等五大領域，目前已協助20家國內業者進行技術測試。

其中最貼近民眾生活的應用，就是手機直接連接衛星傳送救援訊息。未來若遇到偏遠山區、海上或災害造成基地台中斷等情況，有望透過衛星維持基本通訊，提高緊急救援效率。另一項測試則是利用6G基地台結合感測技術，偵測低空飛行的無人機，未來可望應用於重要設施安全監控。

此次測試也引進美國VIAVI、西班牙馬拉加大學等國際團隊，並與中華電信、仁寶等台灣業者合作，驗證相關技術的可行性。

經濟部強調，台灣將持續深化與歐盟合作，預計2027年共同啟動6G聯合研發徵案，聚焦6G晶片、人工智慧基地台及通訊感測整合技術，並透過政府研發補助支持國內廠商，爭取在國際標準確立前取得技術優勢，搶進全球6G供應鏈。