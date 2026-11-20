美國先進晶片出口管制進一步延伸至境外資料中心及遠端算力使用。安永提醒，台灣半導體、AI伺服器及雲端服務業者，未來不能只看晶片賣給誰、運往哪裡，還須掌握客戶最終母公司所在地、資料中心連結及實際用途，評估是否須申請許可。

美國商務部工業暨安全局（BIS）16日公布臨時最終規則，規定出口商、再出口商或境內移轉人，若知悉受管制的特定先進運算項目將用於資料中心，且該中心單獨或串聯其他資料中心，直接或間接向總部或最終母公司位於澳門、D:5國家組別目的地的企業，提供超過1,200萬aggregate TPP的運算能力，原則上須取得許可。若算力專供符合定義的商業推薦系統使用，並完成相關通報或報告，可適用例外。

BIS另將印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西列為較高轉運風險目的地，特定先進半導體出口、再出口或境內移轉至上述國家，新增許可要求。若提供對象的總部或最終母公司位於美國，且符合特定申報要求，可排除適用。

新規也撤銷先前AI擴散規則的國家分層、AI模型權重管制及部分許可例外、資料中心授權，並調整晶圓代工廠與封測業者處理特定先進邏輯晶片的分類推定及要求。

規則自正式刊登《聯邦公報》起生效，提供60日徵詢意見。符合條件的在途交易，可於30日內依原規定完成；既有資料中心若已向上述受管制企業提供達門檻算力，且擬持續服務，原則上須於90日內取得許可。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，企業應重新檢視產品管制分類、客戶所有權與控制關係、最終用途及算力計算，建立持續監控、紀錄保存與申報機制。涉及上述五國的既有訂單、庫存調撥及資料中心部署，宜優先確認新增許可要求與排除條件。