為深化與年輕世代及親子族群的連結，強化品牌形象，中華電（2412）宣布以電信業獨家夥伴之姿，進駐國際知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei（奇薩尼亞台北）」，將企業價值與社會責任轉化為具體的教育體驗。

中華電信董事長簡志誠出席體驗活動，藉由沉浸式互動方式，體驗海陸空的三階段通訊任務。

中華電信董事長簡志誠透露，雙方團隊歷時兩年反覆討論磨合，對方完全站在兒童視角設計關卡，讓原本「海地星空」艱澀的通訊科技，轉化為兒童易懂的職業體驗遊戲。

中華電信近年積極搶攻年輕與親子市場，從贊助羽球賽事、路跑、演唱會等青少年活動，進一步向下扎根至兒童族群。

簡志誠表示，與 KidZania合作落實ESG與科技向下扎根，透過「寓教於樂」的職場角色扮演，讓孩童及早認識電信科技，激發未來創新思維；提升品牌年輕化形象，借重KidZania的國際知名度，強化中華電信在親子與年輕世代心中的品牌好感度。

此外，簡志誠強調，更傳遞「海地星空」品牌價值，台灣是海島國家，場館遊戲完整涵蓋「海（海纜）、陸（行動基地台）、空（低軌衛星）」三大傳輸路徑，讓親子直觀理解中華電信如何維持全台通訊不中斷。

過往電信服務以成年人為主，但近年隨著數位科技及3C發展，越來越多兒童及青少年擁有智慧手錶、平板電腦及智慧手機等，中華電信則持續推出內含台灣晶片的兒童手錶、Hami Cam等，除將持續推出兒童智慧手錶與智慧家庭安全守護服務，未來更將結合6G感知網路技術，延伸更多元的親子與穿戴式智慧應用。

「中華電信智慧通信科技總部」透過角色扮演與三段任務的形式，引導孩童化身小小工程師，親身參與「海地星空」完整通訊任務，包括布建國際海底電纜，藉由考量鋪設地形與深度，體會通訊建設的專業性及挑戰；針對跨年活動架設車載式基地台，學習訊號覆蓋的概念，了解中華電信能因應不同場景升級訊號；以低軌衛星通訊支援災後緊急通訊，確保民眾在極端環境下仍能維持聯繫。

「KidZania 奇薩尼亞」以寓教於樂為核心，專為3歲到17歲孩童而打造，透過超擬真的城市設計，提供沉浸式職業體驗樂趣，1999年發跡於墨西哥，迄今已遍及全球33個城市，「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」為第34座，亦是首個以全中文體驗語言為主的「KidZania」。

呼應「KidZania」取名含義為「Land of Kool Kids 專屬於孩童的國度」，中華電信讓孩童化身小小工程師，藉由探索職業的過程中，學習責任感、自律精神與解決問題的能力，培養獨立思考與團隊合作能力，享受工作樂趣，也期許透過職業體驗與角色扮演，讓孩子們相信自己有能力為世界帶來更美好的改變，為社會創造善的正循環。