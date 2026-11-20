美國先進晶片出口管制進一步延伸至境外資料中心及遠端算力使用。安永提醒，台灣半導體、AI伺服器及雲端服務業者，未來不能只看晶片賣給誰、運往哪裡，還須掌握客戶最終母公司所在地、資料中心連結及實際用途，評估是否須申請許可。

2026-11-20 16:28