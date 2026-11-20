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亞光合作夥伴Frore Systems 以液冷技術再穫CES創新獎
亞光（3019）的合作夥伴Frore Systems憑藉其革命性液冷散熱架構，持續為全球熱管理技術樹立新標竿，其推出專為資料數據中心設計的直觸式先進液冷板，並連續第四年榮獲CES創新獎。
亞光表示，公司推進先進液冷散熱領域，結合集團子公司精熙國際精密加工專業及集團營運管理能力，於菲律賓工廠積極發展先進液冷生產製造，致力打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。至於合作夥伴Frore Systems專為資料數據中心設計的直觸式先進液冷板，該技術能在維持相同的能源及水資源消耗的前提下，實現資料數據中心算力的大幅提升，除了減少大型資料數據中心業者的建設成本，並且緩解當地電網、水資源及土地資源面臨的壓力。
亞光第3季歸屬本公司業主淨利8.39億元，每股純益3元，累計今年前三季歸屬本公司業主淨利16.7億元，每股純益5.98元，前三季營業毛利、營業淨利、歸屬本公司業主淨利同創歷史新高；累計前三季獲利已達去年全年91%。
展本季，公司表示，數位相機銷售持續暢旺，出貨量持續高成長，並且日本數位相機市場銷售前五名亞光生產機種占有四款，此外也將繼續加速AR、VR、Metalens及AI應用產品研發，將發揮以AI為主軸的多元產品效益。
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