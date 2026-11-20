面板第4季步入傳統淡季，整體拉貨動能明顯轉弱。研調機構TrendForce最新發布11月下旬面板報價預測，指出儘管面板廠面臨零組件成本上揚壓力並試圖醞釀漲價，但在品牌端庫存調整與採購縮手下，預期11月包括電視（TV）、監視器（MNT）及筆電（NB）等三大應用面板價格仍將維持全面持平態勢。

TrendForce研究副總范博毓分析，11月電視面板進入淡季循環，預估第4季主要電視品牌採購動能將季減約6%。雖然面板廠試圖透過減產控管供給，並以零組件成本上漲作為調漲理由，但在整體需求放緩下，無論是一線品牌或正在進行年末庫存調整的小型品牌與ODM客戶，現階段皆難以接受漲價，因此11月電視面板價格預期全面持平。

監視器面板方面，第4季需求同樣走弱，整體出貨量預估將季減接近10%。雖然部分面板廠因MNT面板獲利率持續處於虧損，加上零組件成本攀升，積極向市場釋出漲價意願，但受限於終端需求不振，且指標性的電視面板價格維持持平，MNT面板短期內調漲難度高，預估11月報價仍以持平開出。

至於筆電面板受庫存影響最深，TrendForce預估第4季NB面板出貨動能將大減超過20%。部分品牌客戶評估手中庫存至少需兩個季度才能去化完畢，導致面板廠出貨面臨沉重壓力。

范博毓指出，即便面板廠現階段主動降價，品牌端也無釋放更多訂單的空間；同時在零組件成本居高不下、獲利率持續惡化下，面板廠亦無讓利搶單的本錢，因此11月NB面板價格同樣缺乏調整空間，維持全面持平。