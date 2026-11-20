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輝達換CEO影響？謝詠芬：企業換帥需時間調適 AI大勢仍向前
輝達（NVIDIA）領導層變動引發市場關注，閎康（3587）董事長謝詠芬20日表示，任何公司更換執行長，組織分工、主管執行及政策調整通常需要三至六個月適應，但從產業趨勢來看，AI仍持續向前，美國科技大廠也依既定速度推進晶片研發。
謝詠芬在法說會中指出，應將個別公司的調整與整體產業發展分開看。企業更換執行長，多多少少會產生影響，但美國市場除了輝達，還有許多雲端服務供應商積極開發AI晶片，閎康目前也承接不少相關驗證需求。
她透露，Tesla、Google、Cisco及Amazon均為閎康既有客戶，各家公司持續依原定步調推進。至於輝達需要多久完成調整、能否追上或加快速度，她坦言「we don't know」，但認為AI產業的大方向仍在往前走。
閎康表示，公司主要配合客戶研發，接觸到的是下一代晶片與前瞻性計畫。目前各家AI大廠持續嘗試不同架構及晶片結構，研發活動熱絡，分析需求強勁，並未看到減速跡象。
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