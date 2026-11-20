AI晶片與共同封裝光學（CPO）開發難度提高，測試、驗證與分析成為研發的重要關卡。閎康（3587）董事長謝詠芬20日表示，客戶開發新產品、新製程時，需要分析實驗室協助找出問題。公司目前矽光子相關專案已有逾30件進行中，涵蓋台灣及海外客戶。

謝詠芬指出，現階段CPO分析需求以材料分析（MA）及表面分析（SA）為主，因為新技術首先從材料與元件開始。公司已例行為一家大型雷射業者提供二次離子質譜儀（SIMS）及穿透式電子顯微鏡（TEM）分析服務，協助光元件開發。

隨光元件進一步整合，故障分析與可靠度驗證需求也將增加。她表示，矽光子涉及光對光、電對光、光對電等不同測試配置，量測參數與設計密切相關，目前尚未形成統一標準，客戶仍需反覆試驗、釐清問題。

閎康指出，先進封裝整合更多晶粒與元件，增加失效定位難度，CPO若在量產後故障，更換成本也高，促使客戶在研發階段投入更多分析。當內部實驗室無法解決時，就會尋求外部協助，帶動第三方分析服務需求。

謝詠芬說明，晶圓代工廠開發製程、驗證設備、導入材料時，閎康便會從初期參與；IC設計客戶則從產品規格與成本評估，到原型驗證、電路修補及可靠度測試，都可能需要分析服務。量產後若出現良率問題，公司也可定位異常、檢查材料與結構，協助調整製程，並提供上市後的退貨分析。

以目前營收結構來看，謝詠芬表示，材料分析中的FIB、TEM業務約占50%，表面分析約占10%至20%，故障分析約占25%。公司將專注第三方分析服務，暫無跨入分析設備製造的規劃。

矽光子布局方面，閎康今年第3季已備妥首台光學故障分析（OFA）設備，現有專案包括台灣20件以上、海外10件以上。公司預計第4季引進insertion 2分析設備，明年第2季擴展光引擎模組故障分析，第3季延伸至系統端可靠度驗證，逐步增加可承接的服務項目。