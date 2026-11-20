中華電信（2412）每年招募上千人才，近年受到半導體及AI產業以高薪吸引影響，中華電信以福利及長期發展吸引人才，中華電信董事長簡志誠分享，面對AI時代，中華電信需要的人才首重「看見問題」以及善用AI「解決問題」的能力。

簡志誠20日出席中華電信以電信獨家夥伴身分進駐「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」打造「中華電信智慧通信科技總部」的體驗會。

在人才招募與組織規劃方面，簡志誠表示，中華電信每年都有一定數額的資深員工退休，因此公司每年都會固定招募新進同仁，2027 年確切徵才員額尚在精算中，以維持組織新陳代謝與經驗傳承。

面對半導體與電子業高薪搶人，簡志誠坦言現在科技人才確實難找，但對中華電信的整體薪酬與全方位福利深具信心，目前中華電信薪資在電信業中名列前茅，員工薪資中位數達約 160 萬元；更重要的是公司從年輕員工角度出發，優於勞基法的產假與陪產檢假、生育補助，員工育有6歲以下幼兒每天還可減少 1 小時工時；此外，中華電信在全台設有高達 18 班企業托兒及幼教班打造等等，適合發展 20 至 30 年的長期職涯環境。

進入AI時代，選才邏輯已經改變，簡志誠認為，因為 AI 工具非常強大，現在我們要找的未必是頂尖純技術工程師，而是「很容易看出企業經營問題在哪裡，並懂得去學 AI 工具把問題解決」的人才，只要具備發現問題與解題的能力，進中華電信後，更有完整的 AI 工具與培訓課程加以培育。