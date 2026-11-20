迎向次世代通訊與太空經濟浪潮，中華電信（2412）董事長簡志誠20日表示，2027年將展開5G SA（獨立組網）網路建設，將占整體行動網路資本支出的一定比重，在「海地星空」戰略下，不僅持續維持多軌衛星合作，更將鎖定衛星地面終端（UT）等本土設備廠進行投資，助攻台廠打入國際衛星供應鏈。

簡志誠今日出席中華電信以電信獨家夥伴身分進駐「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」打造「中華電信智慧通信科技總部」的體驗會。

過往中華電信行動資本支出每年維持90至100億元左右水準，2026年SA以六都等重點區域展開建設，簡志誠表示，2027年將進行大規模的SA網路建設，為銜接 2030年6G時代做好準備，預計5G SA建設將占整體行動網路資本支出重要的比重。

針對5G SA策略，簡志誠表示，目前策略為「建設先行」，待網路基礎架構到位後，再依序推出對應的商用服務，針對投資以及市場反應結果，2027年、2028年滾動式推動5G SA建設。

另一方面，中華電信積極布局國際海纜與高、中、低軌衛星（OneWeb、SES及Astranis），簡志誠表示，目前仍積極洽談新的低軌衛星合作案，持續爭取Amazon Leo，迎接未來太空經濟，天上的頻寬還不夠，低軌衛星越多越好，目標為台灣擴充更充裕的太空通訊頻寬。

簡志誠也強調，衛星合作的重要性，期待在亞太星系以及頻譜的合作；他指出，全球多數國家已將28GHz 頻段劃為Ka頻段的低軌衛星專用。

過去台灣釋出5G頻譜時，同步釋出28GHz釋出，但為了接軌國際衛星頻譜，簡志誠分析，目前台灣電信三雄在28GHz建設量皆不高，短期雖可透過地面站協調避免干擾，但中長期隨著衛星終端設備（UT）普及，無線電干擾將極為複雜。

他建議，政府應出面主導，在給予業者合理補助的前提下（如當年中華電信配合5G釋照，在政府補助下協調ST-2衛星頻段移頻），將台灣5G毫米波移頻至26GHz，讓5G與低軌衛星各走各的路，為台灣太空經濟打造乾淨完整的頻譜環境。

簡志誠表示，28GHz頻譜規劃完成後，可望接軌國際衛星發展，更期待可以攜手其他亞洲夥伴，共同建構一個超過百顆規模的低軌衛星星系。

此外，日前中華電信透過旗下中華投資投資衛星產業鏈的鐳洋，簡志誠表示，為帶動本土太空產業發展，中華電信除提供台灣實證場域外，繼旗下「中華投資」入股鐳洋等公司後，未來將持續在台灣尋找具潛力的衛星設備投資標的，特別是過去多由美、韓大廠主導的地面終端設備（User Terminal, UT）領域，期盼透過資金挹注與業務合作，協助台灣製造業打入國際衛星供應鏈。