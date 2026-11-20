輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳已於 2026 年 11 月 12 日 辭去總裁、執行長及董事職務，輝達更換CEO對產業影響受到各界關注，對此，閎康（3587）董事長謝詠芬20日受邀櫃買業績發表會回應投資人該議題提出看法。

她說，任何一家公司只要更換 CEO，內部通常需要 3 到 6 個月的時間進行調整包含組織分工、主管執行力、政策調整等，多多少少都會產生一些影響。

她也說，「至於調整過後輝達需要多久才能跟上（Catch up）或變得更快，坦白說這我們不知道，仍視其內部調整狀況而定。」

至於外界關注近期美國市場變化，她說，「美國市場除了輝達之外，還有非常多大型 CSP 與科技公司正在積極研發並驗證自家的 AI 晶片，閎康也接到不少訂單，正在進行合作或驗證的國際大廠，包含 Tesla、Google、Cisco、Amazon 等，這些都是現有客戶且都正按照既定速度在推進，整個產業大勢仍在往前走。」

閎康也說，美國各大廠都在蓬勃發展，需求非常強烈，目前沒有看到任何減速跡象。

閎康董事長謝詠芬。記者尹慧中／攝影