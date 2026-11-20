英特爾與微軟宣布，雙方透過一項長期協議，擴大數十年的合作關係，共同推進Azure基礎架構重點領域的發展，以因應日益成長的雲端運算與AI需求。微軟也首度宣布在Azure自研晶片中採用英特爾晶圓代工（Intel Foundry）的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）先進封裝技術。

這項協議結合英特爾的晶片與EMIB技術與微軟的雲端工程專業，不僅確立Intel Xeon處理器的多年期產能供應（包含代號為Diamond Rapids的新一代伺服器CPU），更進一步擴大雙方在Azure技術發展藍圖及採用英特爾架構的Azure硬體系統上的合作。

微軟也將與英特爾在支援Compute Express Link（CXL）的Intel Xeon處理器展開合作，提升Azure的記憶體效率並推動系統層級創新。同時，雙方也將在Intel QuickAssist（Intel QAT）與機密運算領域深化合作，這些合作進一步提升了Azure現有的記憶體與資料庫效能。

這些投資的目標在於為微軟客戶提供更具可預測性、可擴充性及韌性的基礎架構平台，針對雲端及AI工作負載的高效能需求提供最佳化的運算能力，同時提升記憶體效率，並強化對敏感性工作負載的保護能力。

微軟Azure系統與架構企業副總裁Saurabh Dighe表示，微軟與英特爾長期以來的合作，結合先進封裝、客製化運算、記憶體與安全技術，以支援Azure運算並推動Azure平台的持續創新。雙方正攜手整合晶片與系統工程，推動產業發展，滿足客戶對雲端與AI運算日益成長的需求。

英特爾執行副總裁暨技術與營運長、英特爾晶圓代工總經理Naga Chandrasekaran表示，隨著系統日趨複雜，必須透過晶片、封裝、運算、記憶體與軟體的協同最佳化進行設計。藉由英特爾EMIB先進封裝技術，擴展未來世代的Azure基礎架構，雙方將能結合異質整合的彈性與AI時代所需的大規模製造能力，為Azure客戶帶來更卓越的效能與成本效益。