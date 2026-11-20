協助金融機構與關鍵產業因應量子運算對現有密碼體系的潛在威脅，財團法人資訊工業策進會正式發表《台灣金融及關鍵產業PQC遷移實務白皮書》（從CBOM盤點到加密敏捷性部署），普鴻資訊（6590）共同參與撰寫，結合政策觀察、國際標準與本土實務經驗，提供完整且可操作的後量子密碼（PQC）遷移指引。

白皮書共分五章，第一章梳理量子威脅態勢，以及全球與台灣現行PQC政策藍圖；第二章說明NIST已標準化的PQC演算法與加密敏捷性（Crypto-Agility）模型。第三至第五章則聚焦實務做法，由普鴻資訊負責撰寫，涵蓋金融與關鍵產業最常面臨的PQC遷移落地挑戰。

第三章提出以加密資產清冊（CBOM）為核心的盤點與風險評估方法論，協助機構系統性掌握金鑰、憑證、協定與演算法現況，並結合量子風險與遷移難度進行優先順序排序。

第四章說明雙軌平滑遷移策略與加密敏捷性架構設計，強調透過參數化與模組化設計，以及集中化加密服務（如 CLM、EKM、CaaS）降低應用程式與演算法的耦合程度，使未來演算法替換不需大規模改寫系統。第五章則針對實施部署與持續維運提出具體作業流程，包含混合模式（Hybrid）過渡、驗證監控、逐步轉為純PQC，以及建立持續監控與PDCA循環的機制。

普鴻資訊指出，金融與關鍵產業對系統可用性與合規要求極高，PQC遷移不宜採一次性大改，而應透過盤點、風險排序、加密敏捷性建置與分階段部署，逐步完成轉型。白皮書將國際標準與台灣在地實務結合，希望協助機構在有限資源下，有效降低遷移風險與成本。

在實務支援及服務方面，普鴻資訊已取得NIST CAVP認證，並提供涵蓋後量子演算法的硬體安全模組（HSM）與相關加密解決方案。相關產品可支援CBOM盤點掃瞄（ProPQD） 、CBOM密碼資產管理及評估（ProCBOM） 、憑證生命周期管理（ProCLM）、金鑰交換與集中化管理（ProEKM）及加密中台服務（ProCaaS）等，協助金融機構在不大幅改變既有架構的前提下，建立加密敏捷性並逐步導入PQC。

普鴻資訊並已通過數位發展部數位產業署DIGITAL+數位補助平台計畫「後量子混合模式加密器」（2026年11月4日通過），進一步強化在後量子密碼學領域的技術與產品能量，可支援金融與關鍵產業以較低風險完成從傳統加密到後量子加密的平滑過渡。

普鴻資訊表示，將持續與聯盟夥伴合作，結合白皮書指引、實務驗證經驗與產品技術，協助台灣金融及關鍵產業穩健推進後量子密碼遷移，共同提升台灣關鍵產業面對量子威脅的整體韌性。