AI浪潮推升跨領域人才需求，亞利桑那州立大學（ASU）透過正規學位與線上微認證雙軌布局，從大學教育延伸至在職進修，協助學生與職場人士掌握AI應用能力。目前ASU已推出逾20項涵蓋學士、碩士及專業證書的AI學程，並完成校內逾4,000名教職員的進階AI系統培訓。

隨著AI應用深入資通訊、企業營運、供應鏈管理及醫療照護等領域，ASU也將AI教育拓展至不同學科。旗下W. P. Carey商學院設有「商業AI理學士」學位，結合AI技術與商業管理知識，培養學生運用機器學習、資料分析及AI系統，支援企業營運與決策的能力。

課程涵蓋Python程式設計、機器學習、資料分析、大數據系統及企業資料治理，並透過實務專題，讓學生從商業需求出發，設計、開發及應用AI解決方案，在處理實際問題的同時，兼顧負責任的科技應用。

針對工程師、技術人員及企業管理者等在職族群，ASU提供模組化線上微認證，讓學員依職涯需求選修特定技能課程。單一微徽章課程約需10至20小時，完成指定課程及評量後，即可取得能展示於履歷與專業社群平台的數位認證徽章，也可依建議路徑持續累積微徽章，完成指定系列課程後，進一步取得更完整的專業認證。

ASU工程學院的微認證涵蓋半導體製造、封裝與測試、工業物聯網、機器人及自動化等領域，供學員依產業需求選擇進修方向。其中，半導體封裝、組裝與測試微認證已有逾170名學員完成。

產學交流方面，ASU今年舉辦「Agentic AI and the Student Experience」峰會，邀集微軟、AWS、Salesforce、Adobe及Zoom等科技企業代表與國際學界人士，探討代理式AI如何改變高等教育、學生學習體驗及未來人才培育。

ASU校長麥可．柯若（Michael M. Crow）表示，AI發展除了關注運算速度與技術建置，更應思考如何將科技轉化為解決真實問題的工具，讓不同背景與專業的學習者受益。校內人工智慧與資料分析中心也以「Mindful AI」理念，協助企業與組織應用AI，並在使用、設計及部署過程中，兼顧倫理、責任與可信賴性。