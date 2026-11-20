群聯（8299）20日宣布推出Pascari Space太空專用SSD儲存解決方案，搶進商業太空及軌道資料中心市場，並將支援合作夥伴Lonestar Data Holdings首個商業軌道資料中心節點StarVault-001（SV-001），預計2027年上半年發射升空。

此次任務將搭載488TB的群聯Pascari Space SSD，在低地球軌道提供約370TB可用儲存容量。新產品也將於本周舉行的SC26超級電腦大會展出，結合群聯自主控制晶片、韌體及IMAGIN+客製化服務，依不同太空任務需求設計儲存方案。

群聯執行長潘健成表示，太空正迅速成為下一個重要的資料基礎設施發展領域，但儲存設備在飛行任務中面臨的挑戰，遠高於地面系統。透過Pascari Space系列，客戶可依任務需求客製化儲存方案，應用範圍涵蓋攸關飛行安全的關鍵系統，以及太空軌道資料中心。

群聯指出，旗下儲存技術已搭載於NASA火星探測車，並於2025年透過與Lonestar合作，導入全球首批部署於月球的資料中心硬體，相關技術具備太空任務實績，達到技術成熟度第9級（TRL-9）。此次新品建立於既有技術基礎，進一步強化資料完整性、耐用度及系統韌性，因應太空設備故障後難以修復的限制。

Pascari Space規劃三大產品線，飛行關鍵型儲存採寬溫、無DRAM設計，以可靠度為優先；主儲存產品鎖定太空飛行器一般系統與機載運算，在耐用度與效能間取得平衡；軌道資料中心產品則提供大容量方案，滿足太空大量資料儲存需求。

客製化方面，群聯表示，方案可提供最高60倍的耐用度提升，並導入資料清理及隨機化RAID映射設計。公司也可從元件選擇、韌體調整著手，針對資料保存、錯誤處理及抗輻射能力進行最佳化，並提供總游離輻射劑量、單粒子效應分析，涵蓋重離子及製造後批次測試。

Lonestar創辦人Chris Stott表示，資料支撐全球經濟、企業營運及AI工作流程，保護需求日益重要。公司透過StarVault在地球之外建構可自主掌控的資料基礎設施，降低地面環境風險，並為未來太空AI與運算服務奠定基礎，群聯儲存技術是整體架構的重要一環。