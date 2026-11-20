晶圓代工廠台積電今天股價開低走低，盤中一度跌破2000元關卡，滑落至1970元，創下7個多月來新低，終場收在2000元，下跌100元，散戶依然勇於搶進，盤中零股交易金額達到新台幣241.15億元，高居台股之冠。

元大台灣50（0050）和台達電今天盤中零股交易也都明顯增溫；其中，元大台灣50盤中零股交易金額達到69.82億元，較19日增加1.02倍。台達電盤中零股交易金額19.3億元，日增逾80%。

隨著美股主要指數全面收跌逾2%，台股今天持續走弱，台股權重最大的台積電也面臨沉重賣壓，股價開低走低，盤中一度滑落至1970元，創下今年4月9日以來新低價，終場收復2000元關卡，下跌100元。

台積電自10月6日的高點2590元，至今累計下跌590元，跌幅達22.78%，市值縮水15.3兆元，滑落至51.86兆元，影響大盤約4672點。

不畏台積電股價走弱，散戶仍勇於搶進，據證交所統計，台積電今天盤中零股交易金額達到241.15億元，高居台股之冠，較19日增加1.6倍。