全球電競與高效能運算品牌 MSI 微星（2377）正式攜手朕宏國際實業有限公司建立策略合作關係。雙方將結合 MSI 在 AI 運算與硬體技術的產品優勢，以及朕宏國際旗下映CG Media 深耕數位創作產業的專業媒體與社群資源，共同推動本地端 AI 技術在創作與開發領域的應用交流。

為展現對此次合作的重視，MSI 電腦運算暨顯示事業群副總經理葉俊德（James Yeh）親自拜訪朕宏國際，與朕宏國際執行長陳寶宏共同進行合作設備交付及合影，象徵雙方策略合作正式啟動。

隨著生成式 AI 逐步融入數位影像、3D 動畫、視覺特效、遊戲開發與軟體應用等工作流程，創作者與開發者不僅需要足夠的運算資源，也開始面臨模型執行環境、資料處理、雲端使用成本及工作流程整合等挑戰。如何兼顧運算效能、資料自主性與使用彈性，成為導入 AI 技術時的重要考量。

此次合作以 MSI EdgeMesa N AI+ 為核心產品，搭載 NVIDIA RTX Spark 超級晶片，整合具備 6,144 核心的 NVIDIA Blackwell RTX GPU 與 20 核心 NVIDIA Grace CPU，最高支援 128GB LPDDR5X 統一記憶體，並提供最高達 1 petaFLOP（FP4）的 AI 運算效能，為本地端 AI 模型推論、生成式 AI 應用及 AI Agent 開發提供強大的運算支援。

MSI 長期深耕電競、高效能運算與專業硬體市場，持續投入 AI 運算設備研發；朕宏國際則專注於數位創意產業的軟硬體解決方案，累積動畫、視覺特效、遊戲開發及建築視覺化等領域的產業經驗。旗下映CG透過專業媒體報導、產品評測、技術內容與產業活動，長期連結創作者、技術人員及開發者社群。

對於專業使用者而言，AI 設備的價值不僅取決於硬體規格，更在於能否融入既有的創作與開發環境。此次雙方合作將結合 MSI 的 AI 運算技術與產品資源，以及朕宏國際對產業需求的理解、映CG的內容企劃與專業傳播能力，從實際使用情境切入，將產品技術轉化為更容易理解的應用資訊，縮短創新技術與專業使用者之間的認知落差。

此次策略合作以 EdgeMesa N AI+ 為起點，MSI 將提供設備供映CG團隊使用，雙方規劃透過產品專題文章、應用影音及線下交流活動，分享本地端 AI 在模型開發、內容創作、遊戲開發與其他專業工作情境中的應用可能。

透過產品實際體驗與專業內容傳播，MSI 期望讓更多潛在使用者理解 EdgeMesa N AI+ 的技術特色與應用價值；朕宏國際及映CG Media 則可結合既有產業資源，帶入專業使用者的觀點與需求，促進 AI 技術與創作社群之間更深入的交流。

未來，雙方將持續透過專題內容、產品應用分享及產業活動深化合作，讓高效能 AI 運算技術不僅停留在產品規格與效能數據，更能透過具體使用情境被理解與探索，共同拓展 AI 在專業創作與開發領域的應用機會。