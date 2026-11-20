企業導入AI，不能只看系統是否上線，更要確保答案有依據、出錯時找得到原因。資誠（PwC Taiwan）指出，企業要讓AI真正進入核心工作流程，須先統一資料定義、管理文件版本，並明確記錄AI Agent的負責人及使用的資料，才能將一次性的AI專案，逐步累積為可管理、可重複運用的企業資產。

資誠日前於第十九屆CIO價值學院，以「打造企業持續的Data×Knowledge×AI能力」為題，分享企業如何從備妥AI所需條件，進一步走向創造實際價值。

資誠聯合會計師事務所協理蔡旻君表示，許多企業已完成導入AI的準備工作，主管卻仍不敢根據AI Agent提供的答案做決定。問題往往不在模型本身，而是資料、知識與AI管理仍有三道缺口。

首先，拿得到資料，不代表拿到正確資料，同一項指標在平台中可能有多個版本；其次，文件存在，不代表知識能直接使用，規章、合約等文件仍缺乏管理；第三，Agent上線後，未必清楚記錄由誰負責、使用哪些資料及版本。

蔡旻君指出，企業過去多著重整理結構化資料，卻忽略SOP、維修報告及合約等大量非結構化文件。以製造業為例，主管若詢問「上個月良率低於目標的機台，維修紀錄和SOP有沒有注意事項」，AI必須整合製造執行系統（MES）數據、設備主檔、維修報告與SOP，並釐清「良率」、「合格率」等不同說法的定義，才能提供可信的答案。

在架構上，她建議以邏輯資料平台作為AI統一的資料入口，讓資料留在原處、不必搬移，取用時依使用者權限提供資料，並自動留下問答紀錄，使回答能追溯來源、接受查核。

資料管理須讓全公司對關鍵指標採用一致定義；文件管理則可從建立「文件身分證」及版本紀錄開始，整理文件中的知識與關係，確保AI只使用經核准的現行版本。每個Agent也應建立「AI資產戶口」，登記相關資訊，讓答案能回溯至使用的資料與文件。

資誠聯合會計師事務所副總經理徐民樺表示，不少企業將資料治理與AI治理視為獨立專案，等AI上線後才補強管理。一旦答案出錯，便難以追查應從哪個環節修正。

因此，企業應從一開始就將治理納入AI架構，包括資料如何定義、哪些文件版本可用，以及Agent能取得哪些資料，先由人訂定規則，再由平台於每次取用時執行並完整記錄。

徐民樺強調，AI可以加快整理資訊與回答的速度，最終核准及決定權仍應由人掌握。企業對AI的信任，除了模型能力，更來自每個答案都有依據、每個決定都有明確負責人。透過日常持續累積紀錄，治理才能成為工作流程的一部分，支撐AI進入核心業務。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平建議，企業可從一個主管關注的問題、一個已上線的Agent，或一份最常引用的文件開始，在選定應用場景時同步規劃整體架構，並為資料、知識及AI建立管理規範、責任歸屬與核准程序，讓後續Agent能沿用既有成果，逐步累積企業的AI能力。