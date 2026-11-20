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大盤持續回檔 資拓宏宇法說會後成資金避風港
資拓宏宇（6614）成資金避風港，盤中由跌轉漲，直奔漲停，並牢牢鎖住至尾盤，並穩穩站回所有均線。19日法說會上，公司表示近三年營收一路向上成長，並陸陸續續取得了許多大型專案，帶動營收成長，未來隨著維運比重升高，整體獲利表現有望向上成長一個台階。
資拓宏宇表示，隨著取得專案數逐漸增加，公司整體銷售金額持續上升，未來相關軟硬體建置完成後進入後續維護服務階段，將有望提升整體獲利表現。AI布局方面，資拓宏宇著重在智慧政府、智慧金融、智慧醫療及智慧城市等四大領域，各領域都具有不小的潛在商機，值得關注；同時公司也積極進行AI產品創新，未來主要方向包含優化 RAG 檢索品質、導入 Agent-to-Agent 協作標準以及整合多語言與多模態服務入口。
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