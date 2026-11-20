英特爾與微軟宣布，雙方透過一項長期協議，擴大數十年的合作關係，共同推進Azure基礎架構重點領域的發展，以因應日益成長的雲端運算與AI需求。微軟也首度宣布在Azure自研晶片中採用英特爾晶圓代工（Intel Foundry）的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）先進封裝技術。

2026-11-20 15:26