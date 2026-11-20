MSI 微星（2377）宣布與中華創智國際（CHT InventAI）展開企業 Edge AI 合作，結合 MSI 的地端運算硬體與中華創智的 AgentHub 企業 AI Agent 平台，共同探索 AI Agent（AI 代理人）的軟硬體整合與部署方式。雙方將以企業實際工作流程為出發點，聚焦應用串接、資料管理與部署彈性，推進企業 AI 應用評估與驗證。

Edge AI（邊緣人工智慧）是指在接近資料來源或使用現場的設備上執行 AI 運算。在企業應用中，地端部署可讓指定的資料處理與 AI 任務於企業內部運算環境執行，提供雲端服務之外的部署選擇。MSI 將透過此次合作，探索地端硬體如何承接企業 AI 應用需求，協助企業同步評估運算資源、軟體相容性與既有系統整合，規劃合適的導入方式。

AI Agent 可依據設定的任務與授權，運用工具執行工作。中華創智的 AgentHub 平台與相關工具，涵蓋企業導入 AI Agent 所需的主要環節。

AgentHub 提供完整的管理與治理功能，整合權限控管、稽核軌跡與 Token 成本治理，全面掌握 Agent 使用與執行情形，其中，能透過 AgentBuilder 以對話提示與視覺化方式開發 Agent ，降低建置門檻，並藉由 AgentHub Store 集中共享與管理內部數位員工，幫助企業打造安全可控的AI Agent 環境。在應用落地上，搭配 AI 數位員工介面，能操作檔案並串接既有系統，無縫整合企業日常作業。純地端部署架構，確保機密資料不出內網，徹底杜絕外網資安風險。

MSI 的 NVIDIA RTX Spark 產品布局涵蓋 EdgeMesa N AI+ 小型桌上型電腦與 Prestige N16 Flip AI+ 筆記型電腦，提供桌面與行動運算選擇。「EdgeMesa N AI+ PC」 搭載 NVIDIA RTX Spark，結合 NVIDIA Grace CPU、Blackwell RTX GPU 與最高 128GB 統一記憶體，以精巧機身支援地端 AI 模型與 AI Agent 工作流程，並配備 10G LAN、Wi-Fi 7 與均熱板散熱。「Prestige N16 Flip AI+ 筆記型電腦」 搭載 NVIDIA RTX Spark，採用 2-in-1 翻轉設計，配備 16 吋 UHD+ Tandem OLED 觸控螢幕並支援 MSI Nano Pen，兼顧 AI 創作、開發與行動簡報需求。

雙方將以企業使用情境為起點，評估上述硬體與中華創智 AI 平台的整合、系統串接及管理需求，逐步推進應用驗證，探索企業 Edge AI 的導入方式。