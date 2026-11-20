美國對中國AI晶片出口管制再掀政治風暴。美國眾議院外交事務委員會19日公布文件，揭露美國商務部在半年內核准輝達（NVIDIA）、超微（AMD）向中國企業出口逾87.9萬顆AI晶片，部分買家甚至被美國國防部列為涉及中國軍方背景企業，引發國會質疑出口審查失靈。隨著美國進一步收緊晶片管制，身為輝達、超微主要晶圓代工夥伴的台積電，是否遭受連帶衝擊，成為市場關注焦點。

根據公開文件，2025年12月至2026年5月，輝達與超微合計申請向中國出口約340萬顆AI晶片，獲准數量超過87.9萬顆，包括騰訊15萬顆、阿里巴巴7.5萬顆及百度4.3萬顆。不過，取得出口許可不代表已完成出貨，實際交付數量仍有待釐清。

更敏感的是，國會文件質疑部分交易可能涉及晶片走私掩護公司，恐讓先進AI晶片透過第三方流入中國，引發美國國會要求強化出口審查。

對台積電而言，這起事件目前並未顯示其涉及違規。由於出口許可申請及成品銷售主要由輝達、超微負責，只要台積電晶圓製造、交付及客戶審查符合相關法規，原則上不會因客戶後續出口爭議直接承擔法律責任。然而，真正值得警惕的是，美國出口管制已從終端AI晶片銷售，進一步延伸至晶圓代工源頭。

美國商務部19日生效的新規，已要求受管制中國晶片設計業者取得出口許可，才能繼續使用部分先進晶圓代工服務。

根據路透引述知情人士報導，台積電已要求受影響中國客戶暫停16奈米及以下先進製程訂單，除非取得美國出口許可；部分客戶原則上只能採用28奈米及40奈米成熟製程，且不得涉及HBM或先進封裝技術。

對此，台積電不評論市場傳聞。公司表示已知悉BIS新發布的規範且將遵循適用的法令與法規。

金融時報先前針對暫停部分中國客戶出貨一事徵詢台積電，台積電未回應置評請求，因此目前台積電相關措施是外電引述的知情人士說法。

雖然台積電尚未公開證實相關暫停訂單細節，但分析師研判此事發展也將讓台積電面臨兩大營運壓力。

首先，輝達與超微若因對中出口受阻，可能調整中國市場專用AI晶片投片規模，造成部分訂單遞延；但全球雲端服務供應商持續擴大AI投資，相關產能仍有機會轉供其他市場。

其次，美國管制要求提高，台積電必須更嚴格查核客戶母公司、主要股東、封裝業者及最終出貨路線，甚至海外子公司與中間商訂單也須納入審查，增加法遵成本及交期不確定性。

值得注意的是，半導體業界及多位分析師認為這場風暴對台積電並非只有負面影響。美國若持續限制中國取得先進製程及AI晶片，將進一步鞏固台積電在美國AI供應鏈的關鍵地位。

台積電今日股價受到AI股全面重挫拖累，以2000元作收，下跌100元，跌幅4.76%。