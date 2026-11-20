東台（4526）集團亞太菁英將於12月2日在台中裕元花園酒店舉辦「航太製造新視野：全球供應鏈與先進加工技術」國際論壇，邀請來自韓國、美國及法國的產業專家齊聚交流，深入探討全球航太供應鏈、先進加工技術及國際合作經驗。

亞太菁英長期深耕航太產業與高階五軸加工技術，專注於中大型航太結構件及引擎零組件加工，憑藉自主研發、客製化設備與製程整合能力，持續拓展國際市場。

除了提供高性能加工設備之外，亞太菁英更以TURNKEY SOLUTION(交鑰匙整合解決方案)為核心，整合製程規劃、加工技術、教育訓練及售後服務，協助客戶提升製造能力，成為國際航太供應鏈值得信賴的技術合作夥伴。

本次論壇，邀請韓國Yulkok魏鎬哲擔任開場嘉賓；韓國Forex鄭海永分享韓國航太供應鏈合作與發展；美國Kennametal亞太區總裁曾仁盛解析航太零組件先進切削技術與應用。

來自法國JETCUT的Saby Florian則以「WHY TTAPEC？」為核心，分享企業從水刀切割跨足金屬加工的歷程，以及持續選擇亞太菁英的原因，展現台灣高階工具機在國際市場的技術價值。

亞太菁英期望透過此次國際交流，串聯全球航太產業資源，促進先進製造技術與實務經驗分享。論壇開放一般民眾、學生及產業人士報名參與，歡迎對航太科技與先進製造有興趣的業者踴躍報名參加。