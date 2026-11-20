數發部資通安全署與國家資通安全研究院引進美國網路安全診所聯盟機制，推動大專校院開設「網路安全實務與社會」實務培訓課程，由大專校院師生籌組資安健檢團，走入基層提供資安診斷與防禦諮詢，並導入客製化防護建議，協助企業建立資安基本功。

數位發展部資通安全署今天發布新聞稿指出，歷經近3年的扎根推展，資安健檢團累計11所大專校院開設相關課程，涵蓋北、中、南、東各區域82家企業、組織。美國網路安全診所聯盟（Consortium ofCybersecurity Clinics,CCC）目前全球共有73所成員學校，台灣為聯盟發源地美國以外參與校數最多的國家。

資安署表示，115年第一學期由台北科技大學、元智大學、逢甲大學及義守大學等4所大專校院共計投入160名師生參與，於北中南三地輔導26家中小企業。

資安署說明，產業結構上，北部及南部受輔導對象以資訊軟體與數位服務產業為主，中部地區緊扣在地精密機械與金屬加工等製造體系。各校團隊依據各企業數位程度及實際維運情形，從資安管理、技術驗證與人員資安意識等面向，提供適性化健檢項目，包含資安風險評估、資產盤點、防火牆配置檢視、主機網頁弱點掃描、資安教育訓練、防範釣魚信件的社交工程演練等免費健檢服務，協助企業及早發掘資安風險，提升整體防護能力。

資安健檢團打破過去課堂偏重理論的限制，建立產學合作的循環，透過讓學生走進企業內部，進行需求訪談、實地作業與分析，協助企業撰寫資安解決方案。資安署指出，過程中，不僅引導學生了解產業實務需求，也強化職場即戰力；對企業而言，透過學生的協助能挖掘系統弱點、優化防火牆規則，並藉由社交工程演練提升員工資安意識，有效解決基本防護問題。

資安署指出，實務培訓課程讓修課學生直接進入實務操作，面對企業在處理資安議題上的痛點，提供資安檢測與諮詢服務，不僅緩解基層企業缺乏資安檢測專職人力的困境，同時有效縮短校園學習與產業實務落差，為國內培育具備實務即戰力的新世代防護人才。

數發部表示，將持續擴大輔導規模並深化學研能量，促進學界資安專業與產業實務需求緊密結合，讓更多中小企業獲得適切的資安診斷與防護協助，強化產業資安防禦力。