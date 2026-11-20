輝達執行長黃仁勳去職，引發市場關注輝達原訂落腳北士科的海外總部計畫是否生變。宏大國際資產總經理陳益盛今（20）日表示，台灣仍具備科技人才、完整AI供應鏈及相對低廉的商辦租金等三大優勢，尤其北士科商辦租金明顯低於美國矽谷、日本東京及韓國首爾等科技聚落，對輝達而言仍具有高度吸引力，因此研判輝達應會依照原定計畫，持續推動北士科總部建設。

陳益盛指出，今年受惠AI產業蓬勃發展，台灣憑藉強大的供應鏈技術及產能優勢，帶動經濟與資本市場表現亮眼，上市櫃公司總市值一度突破5兆美元，全球排名大幅提升。不過，近期受到國際股市震盪影響，科技股面臨修正壓力，也讓市場重新檢視AI產業未來發展及相關投資計畫。

陳益盛表示，輝達是推動全球AI產業發展的重要企業，黃仁勳的遠見及執行力更是關鍵。隨著輝達經營階層出現變動，市場關注的不僅是全球AI產業及股市後續走勢，也包括輝達原訂在台北市北士科興建的海外總部，是否受到影響。

陳益盛表示，過去曾預測輝達海外總部將選址台北市，主要考量在於吸引全球一流科技人才，以及就近掌握台灣完整的AI供應鏈。隨後輝達宣布落腳北士科，也印證台北在全球科技產業布局中的競爭優勢。

此外，陳益盛表示，今年初曾預估，受惠AI供應鏈擴張及企業投資需求，台灣商用不動產交易金額有望首度突破2,000億元，相關交易動能持續增強。但AI產業基本面雖持續成長，股市漲幅可能提前反映未來數年的成長預期，投資人仍須留意市場波動風險。

至於輝達北士科總部計畫，陳益盛分析，台灣具備三大不可取代的競爭優勢。首先是科技人才充沛，台灣工程師擁有優秀的技術能力及執行效率，有利輝達持續推動AI研發及產品創新。

其次是完整且高度密集的AI供應鏈，台灣擁有逾150家具有專業代工經驗的廠商，從晶片製造、伺服器到相關零組件，均能提供高度整合的生產服務，形成其他國家短期難以複製的產業聚落優勢。

第三則是相對實惠的土地及商辦租金成本。陳益盛指出，相較美國及日本、韓國等主要科技產業聚落，台北市商辦租金仍具有競爭力。

根據宏大國際資產統計，美國加州矽谷商辦平均每坪月租金約6,013元，日本東京澀谷約7,300元，韓國首爾板橋科技谷約2,480元，相較之下，台北北士科商辦平均每坪月租金約1,990元，明顯低於上述科技聚落。

陳益盛認為，輝達未來若要持續招募全球一流人才、擴大AI市場占有率，台灣仍是重要的戰略據點。北士科不僅具有產業供應鏈優勢，亦可兼顧研發效率及營運成本，因此即使輝達經營階層出現變動，仍看好北士科總部計畫持續推進。

展望AI產業後市，陳益盛指出，輝達11月公布的財報優於市場預期，資本支出及採購承諾持續增加，顯示AI基礎建設需求仍然強勁。不過，未來美國若進一步限制AI晶片輸往中國，甚至擴大至新加坡、馬來西亞等市場，可能對輝達出貨及營收造成影響。

此外，美國對AI資料中心及相關電力設施的監管政策，也可能影響產業擴張速度。陳益盛認為，面對地緣政治及政策不確定性，輝達及美國AI業者未來可能進一步擴大美洲、歐盟及中國以外亞太市場的布局，透過推動AI應用普及化，維持營運成長動能。

陳益盛提醒，若全球AI產業成長速度放緩，或受到出口管制及政策因素干擾，國際科技大廠可能優先調整下游供應鏈訂單，甚至要求代工廠降低報價，進而壓縮台灣供應鏈業者獲利空間。因此，台灣廠商仍須持續精進生產流程、提升技術能力及成本競爭力，才能在AI產業快速變動下維持長期競爭優勢。