惠譽評級最新報告指出，對AI相關發行人及交易進行信用分析時，相較於依賴對收入、盈利能力或資產價值的高度不確定性假設，應更加重視其應對AI需求低於預期情形的韌性。

儘管惠譽認為，AI生態系統有望帶來可觀的收入和投資，但其對可實現AI相關收入及可持續資本支出的估計較當前市場共識預期低約3,000億美元。AI領域的發展前景存在顯著不確定性，進一步凸顯了在評估信用狀況時關注企業經營和財務靈活性的重要性。

針對受AI、算力需求及基礎設施投資影響的企業發行人，惠譽重點評估企業在增長顯著低於基準預期時的抗壓韌性，考察其財務靈活性、融資管道，以及在營收和利潤可能不及預期情況下的表現。惠譽不依賴高度假設性的預測，而是更注重評定發行人在不利市場環境下維持基礎信用狀況穩健性的能力。

針對專案融資和資產支持證券（ABS）等以資產為基礎的融資結構，惠譽對AI相關資產採取審慎的評估方法。在迄今已授評交易中，惠譽未將圖形處理器（GPU）的殘值，或其在初始租期屆滿後的續租潛力納入信用評估；現階段可獲資料仍不足以判斷此類資產在重大壓力情景下的表現，包括二級市場的需求深度及可持續性。

該報告還探討了殘值擔保、未來租賃承諾和供應商融資等或將在AI生態系統中日益普及的融資安排。此類機制可能會影響技術提供商、資產所有者、承租人和資金提供方之間的風險分擔，因此應在信用分析中予以審慎考量。