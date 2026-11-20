矽智財廠晶心科（6533）宣布推出新一代Andes Automated Custom Extensions（ACE），並標榜這項先進的開發框架可大幅簡化應用專屬RISC-V指令的開發流程。最新版本的COPILOT V7工具，讓系統單晶片設計人員能快速加速領域專屬工作負載，同時大幅降低傳統CPU客製化所涉及的複雜度。

晶心科指出，隨著AI、網路、儲存、車用及邊緣運算應用對效能與能源效率的需求持續提升，處理器差異化設計的重要性也日益增加。開放的RISC-V指令集架構雖然允許開發客製化指令擴充功能，但實際導入通常需要深厚的處理器設計專業知識，以及大量的軟體工具鏈開發工作。ACE開發框架透過COPILOT自動化整合客製化指令至CPU RTL、編譯器（Compiler）及模擬器（Simulator），能夠有效降低這些技術門檻。

晶心科也提到，最新版本的COPILOT可支援多種應用情境，包括低延遲硬體控制、AI與DSP特殊運算、支援更多資料型態等。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，每個系統單晶片設計團隊都有獨特的演算法，這些演算法正是產品差異化的關鍵。該公司最新的ACE開發框架，讓客戶能以前所未有的便利性，將自身演算法轉化為客製化處理器指令。設計人員不再需要花費數個月修改CPU RTL與軟體工具，而是能專注於應用創新，並由COPILOT自動建構所需的處理器支援架構。這不僅大幅縮短客製化指令的開發周期，也讓客戶能充分發揮RISC-V架構的彈性優勢。