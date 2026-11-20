超微（AMD）宣布，該公司NPU成為全球首款獲Unsloth Desktop支援的神經網路處理器。

超微指出，全天候運行的AI助理與AI代理，需要在處理日常PC任務的同時，維持高效率的推論表現。透過此次合作，使用者在GPU運算之外擁有全新替代方案，由AMD XDNA 2 NPU負責執行持續性的低功耗推論工作負載，同時保留CPU與GPU資源以因應其他應用程式需求。此項整合延續該公司持續擴展並最佳化軟體支援的承諾，將專屬的NPU加速能力引進更多日常使用工具中。

同時，超微提到，Unsloth Desktop API讓相容工具能夠使用本地模型推論功能，涵蓋OpenClaw、Cline、LangChain以及GitHub Copilot等。Unsloth橫跨模型開發與部署，不僅提供能加速微調並降低GPU記憶體需求的開源工具，更推出無需撰寫程式碼即可進行訓練與推論的桌上型應用程式。超微NPU的支援將此產業體系從傳統的CPU與GPU運算進一步向外延伸，為使用者提供高能效的推論選項，並連接超過100款相容的代理式AI應用程式與工作流程。

超微也表示，將支援的推論工作負載轉移至NPU執行，有助於延長電池續航力，並為其他應用程式保留CPU與GPU運算資源。AI代理能透過相互連接的工具執行多步驟任務，透過本地NPU推論能力，相容的AI代理在處理各項模型請求時能展現更高的能效，同時保留CPU與GPU資源以專注於任務編排（orchestration）與其他應用程式運作，協助使用者減少逐一管理任務步驟所花費的時間，將更多精力投入於審視最終成果。

當相容的應用程式向Unsloth Desktop API發送模型請求時，將由Lemonade與FastFlowLM負責XDNA 2 NPU上執行模型服務與推論，隨後再將模型回應傳回應用程式，以延續其工作流程。在此分工模式下，NPU專責加速支援的模型推論任務，而應用程式的其他功能則依需求繼續靈活運用PC的CPU與GPU資源。