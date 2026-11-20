受惠市場強勁需求，華碩（2357）宣布第4季擴大NVIDIA Vera Rubin NVL72系統出貨規模，全力搶攻大廠訂單，為營運挹注成長動能；並於日前全球高效能運算年度盛會SuperComputing 2026 (SC26)，展示全方位AI工廠示範架構，結合L10 / L11自動化製造、早期工程風險評估與六層機架級驗證，打造涵蓋設施規劃、軟硬體基礎架構、自動化部署至持續營運的完整建置流程，將繁瑣架構轉化為經過實測、開箱即用的解決方案，協助企業加速實現大規模AI部署。

本次參展產品陣容堅強，涵蓋全液冷機架級架構的ASUS AI POD XA VR721-E3，搭載72顆 NVIDIA Rubin GPU與36顆NVIDIA Vera CPU，可輕鬆應對前沿模型訓練、複雜推理及高吞吐量推論等嚴苛所需；還有NVIDIA Groq 3 LPX、Vera CPU運算托盤、Spectrum-X SN6600乙太網路交換器，以及STX-CMX；整合運算、網路與情境記憶體(context memory)，可支援高強度AI工作負載，大幅提升工廠生產力。

而對於AI工廠運作同樣至關重要的資料儲存及傳輸，華碩也發表多款相應產品，如VS320D-RS26N企業級儲存平台、OJ340A-RS60高密度物件儲存系統，以及搭載第6代AMD EPYC 9006處理器、支援PCIe 6.0連接技術與NVMe儲存的1U伺服器 RS500A-E14B-R12U，確保企業拓展AI場域時，兼顧儲存容量、資料存取及運算資源配置；同時，還有即將推出的ESC8000-E13P，配備代號Intel Crescent Island的Intel® GPU D-series加速器和代號為Diamond Rapids的Intel次世代伺服器處理器，將為正在評估AI運算策略的企業帶來更多選擇。

為協助企業妥善建置AI工廠，華碩運用自身系統工程專業技術、ASUS AI工廠解決方案、NVIDIA DSX參考設計，以及NVIDIA DSX Sim旗下的NVIDIA Omniverse DSX Blueprint for AI Factory Digital Twins (AI工廠數位雙生藍圖)，並與Schneider Electric、AVEVA及IBM等生態系合作夥伴合作，在實際部署前模擬設施需求與系統配置，以提早發現潛在限制，針對不同方案分析取捨，減少代價高昂的現場變更。

此外，用戶亦可透過ASUS Professional Services評估場地就緒狀況，規劃電力與冷卻基礎設施、整合系統，協調現場安裝作業；搭配ASUS Infrastructure Deployment Center (AIDC)自動執行系統佈建、叢集設定及軟體安裝，將通過驗證的硬體轉化為可投入服務的基礎架構；完成部署後，還能藉由ASUS Control Center (ACC)集中監控、資安管理與更新管理等功能，從設計階段推進至正式營運，皆保有足夠的擴充能力，因應持續成長的AI工作負載。

AI價值多體現於資料產生現場，華碩PE3000N與PE6000G系統，將智慧運算從資料中心延伸至邊緣端，以滿足機器人、工業自動化或需要快速回應的現場資料處理應用；桌邊運算方面，ASUS Ascent GX10及ExpertCenter Pro ET900N G3，可提供開發人員與企業團隊極為出色的加速算力，在本地端進行原型開發、最佳化和執行，再擴展至更大型的基礎架構，成為數位轉型之路上深得信賴的最佳拍檔。