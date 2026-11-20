為厚植中小企業數位韌性，數發部資安署與資安研究院引進美國網路安全診所聯盟（Consortium of Cybersecurity Clinics, CCC）機制，推動大專校院開設「網路安全實務與社會」實務培訓課程，由大專校院師生籌組「資安健檢團」，實地走入基層產業提供資安診斷與防禦諮詢，並導入客製化防護建議。

資安署表示，歷經近三年的扎根推展，資安健檢團累計共有11所大專校院開設過相關課程，涵蓋北、中、南、東各區域82家企業、組織。CCC聯盟目前全球共有73所成員學校，我國為聯盟發源地美國以外參與校數最多的國家。

2026年第一學期由國立臺北科技大學、元智大學、逢甲大學及義守大學等4所大專校院共計投入160名師生參與，於北中南三地輔導26家中小企業。

在產業結構上，北部及南部受輔導對象以資訊軟體與數位服務產業為主，中部地區緊扣在地精密機械與金屬加工等製造體系。

各校團隊針對各企業數位程度及實際維運情形採取量身打造模式，從資安管理、技術驗證與人員資安意識等面向，提供適性化健檢項目，包含資安風險評估、資產盤點、防火牆配置檢視、主機網頁弱點掃描、資安教育訓練、防範釣魚信件的社交工程演練等免費健檢服務。

資安健檢團打破了過去課堂偏重理論的限制，建立起產學合作的良性循環，透過讓學生走進企業內部，進行需求訪談、實地作業與分析，協助企業撰寫資安解決方案。

在過程中，不僅引導學生了解產業實務需求，也強化了職場即戰力。對企業而言，透過學生的協助能挖掘系統弱點、優化防火牆規則，並藉由社交工程演練提升員工資安意識，有效解決基本防護問題。

資安署指出，實務培訓課程讓修課學生直接進入實務操作，面對企業在處理資安議題上的痛點，提供資安檢測與諮詢服務，不僅緩解基層企業缺乏資安檢測專職人力的困境，同時有效縮短校園學習與產業實務落差，為國內培育具備實務即戰力的新世代防護人才。

數發部將持續擴大輔導規模並深化學研能量，促進學界資安專業與產業實務需求緊密結合，讓更多中小企業獲得適切的資安診斷與防護協助，強化我國產業資安防禦力。