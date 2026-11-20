資安署提醒民眾，使用智慧設備時，應掌握「慎選購、改密碼、護隱私」三要訣，平時多一步安全設定，即可為家人多添一份保障，全家人一起守護家庭數位安全。

隨著智慧科技走入日常，網路監控攝影機、智慧電視及智慧手錶等連網設備已深入居家生活。這些帶來便利的智慧裝置，本質上都是連接網路的小型電腦，若缺乏適當的安全防護，就可能成為駭客入侵的破口，導致家人隱私外洩，甚至衍生其他資安風險。

資安署指出，降低智慧設備資安風險，民眾可從三大重點著手防護。

第一，慎選購。選購智慧設備時，應優先選擇可信賴的產品，確認該產品有品牌官方網站，並持續提供安全性更新服務。建議定期或依廠商安全公告，將設備與手機App更新至最新版本，若有「自動更新」功能建議開啟。

第二，改密碼。購買產品後，開箱使用即應立刻變更預設密碼，且換一個自己記得住，別人無法輕易猜到的長密碼。此外，也建議開啟「兩步驟驗證」功能，讓帳號多一層保護。

第三，護隱私。選擇具有刪除隱私紀錄功能的產品，並定期清空歷史紀錄。若打算將設備贈送或轉賣他人時，務必重置產品。此外，家長應教導孩子不隨意將帳密、個資等資訊告訴陌生人，收到有疑問的訊息立即向家長反映。

根據國際知名資安公司與網通設備商（Bitdefender/NETGEAR）共同發布最新調查報告顯示，目前平均每個家庭擁有22台連網設備，隨著連網設備數量增加，家庭面臨的資安風險也隨之提高。

報告估計，每個家庭平均每天被試探性的網路掃描約29次。這類掃描行為就像小偷挨家挨戶試轉門把，尋找沒有上鎖的門窗，一旦發現防護不足的設備，就可能進一步嘗試入侵。

資安署說明，智慧設備常見資安風險樣態為「弱密碼與或廠商預設密碼」、「產品版本漏洞」及「產品隱私防護不足」等三大類。

以家庭網路監控攝影機為例，若購買後未更改廠商預設密碼、使用弱密碼，或設備版本存在資安漏洞，駭客無需高深技術就能輕易入侵，不只居家私密畫面可能外洩，也能做為攻擊其他系統的跳板，使家庭隱私與網路安全面臨嚴重威脅。

另外，兒童智慧手錶、智慧音箱與掃地機器人等裝置，若未做好資安防護，亦將導致民眾定位資訊、語音對話紀錄或居家佈局等家庭資訊外洩，影響個人與家庭隱私安全。

資安署強調，家的數位安全，要由全家人一起攜手守護。面對網路資安威脅民眾雖無需過度恐慌，但仍要做好資安防護基本功，將設備安全設定及個人隱私保護落實於日常生活中。提醒民眾從選購、使用到汰換各階段做好安全管理，落實智慧設備「慎選購、改密碼、護隱私」三要訣。