為落實國家「綠色數位雙軸轉型」政策、響應全球淨零碳排趨勢與國際供應鏈對永續採購的需求，數發部積極推動台灣軟體產業綠色升級，今年首度啟動「自願性綠色軟體輔導試辦計畫」，並攜手產官學界共同發布《綠色軟體宣言》，助攻台灣軟體產業進軍綠色商機。

數發部日前舉辦「115年綠色軟體成果發表會」，以「開創綠色軟體、建構永續數位」為主題，展現9家企業、共18項軟體產品參與綠色軟體輔導試辦計畫的成果。

數發部長林宜敬指出，今年首度推出計畫，協助業者計算軟體產品碳排量，透過具體數據符合客戶的永續採購需求，成功拓展訂單。證明綠色軟體不只是落實環境永續的工具，更能幫助企業提升競爭力。

數發部也攜手中華民國資訊軟體商業同業公會與台灣經濟研究院共同發布《綠色軟體宣言》，在國際綠色軟體基金會（Green Software Foundation, GSF）的見證下，倡議將永續與效能、安全、成本及無障礙並列為軟體開發核心價值，凝聚產官學界推動綠色軟體的共識。

數發部說明，本次試辦計畫協助業者依循國際軟體碳強度（Software Carbon Intensity, SCI）規範，透過軟體架構及優化演算法，量化服務及產品碳排數據，將永續要求融入產品開發。

例如網擎資訊在本次計畫輔導下，成功量化並揭露雲端郵件服務的碳排數據，對接國際客戶的永續採購標準，進一步拓展海外及企業訂單；宥爵智能科技建立對AI應用服務的碳排計算能力，以「碳治理」的理念開發AI新產品，開拓新市場。

數發部表示，未來將持續擴大輔導規模，並推動自願性綠色軟體標章機制，協助業者提升產品價值及拓展市場。期盼透過產官學與國際組織的緊密合作，引領台灣軟體產業邁向永續發展的新局。