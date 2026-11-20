越南積極推動能源轉型，但最新報告顯示，當地氣候科技新創陷入嚴重的中間融資斷層，去年總融資額腰斬，商業擴張關鍵融資更直接歸零，綠能野心面臨資金瓶頸。台商簡智明表示，台灣具氣候科技優勢，智慧儲能技術對越南推動新能源有所助益。

越南在內的各東南亞國家都正積極推動減碳與再生能源轉型，野心勃勃地擴大再生能源目標，並推出政策支持脫碳。但理想與現實落差巨大，氣候科技企業仍難以獲得發展所需的資金，綠能科技野心面臨資金瓶頸。

根據最新發布的「2026年越南氣候科技生態系統報告」（Vietnam Climate Tech Ecosystem Report 2026），越南氣候科技新創陷入嚴重的中間融資缺口（MissingMiddle）危機。

氣候科技泛指所有旨在減少溫室氣體排放、移除大氣碳排，或協助人類適應極端氣候衝擊的創新技術與商業模式，包括能源與儲能、碳捕捉與移除、建築與循環經濟等。

這份報告由越南新能源聯盟（New EnergyNexus）、荷蘭發展組織越南辦公室、加拿大世界大學服務社（WUSC）與皇家墨爾本理工大學越南分校於本月初共同發表。

報告揭示三大關鍵警訊。首先是總融資額大幅縮水。去年越南氣候科技獲得的融資總額為4986萬美元，共33筆交易，較前年60筆交易的1億420萬美元暴跌52%。即便扣除2024年農業科技公司Techcoop單筆7000萬美元A輪融資的極端值影響，實際融資規模仍萎縮了近20%。

第二，令人意外的，是去年介於35萬至100萬美元的商業擴張關鍵融資交易筆數直接歸零。越南新能源聯盟國家總監陳氏芳草（Tran Thi Phuong Thao）向越南青年報（Tuoi Tre）解釋，這個投資區間是將「獲補助的試點專案」過渡到首次「可商業化運作企業」的最關鍵支票。

2024年該區間有4筆交易，但去年卻創下0筆紀錄，顯示新創在取得早期補助後，跨越至商業化成長階段的融資出現明顯斷層，導致大量新創無法規模化。

第三，則是資金向大型債務與特定板塊集中。股權投資在去年急劇萎縮，而債務融資卻從300萬美元躍升至2000萬美元，且高度集中於已具規模的成熟企業。在所有氣候科技中，能源轉型為領跑者，去年吸引2671萬美元，年增72%，居各領域之冠。

事實上，投資者對越南氣候技術興趣依舊濃厚，這份報告調查的15家基金機構中，有10家不是已授權越南的氣候投資，就是正積極評估市場上的投資機會，「來自日本、新加坡、歐洲和台灣的新基金機構也於2025年進入越南市場。」

然而，報告指出資金仍遙不可及的三大結構性原因。第一，越南銀行業的授信邏輯仍高度依賴土地權狀或實體重資產抵押，而非評估新創的營收成長與減碳技術潛力。調查的22家越南氣候科技企業中，沒有任何一家獲得本地銀行的綠色貸款。

第二，是政策實施與金融配套脫節。政府去年推出29項與氣候行動、投資和創新相關的政策，但具體的執行細則、綠色認證標準及對應的銀行金融商品仍處於開發階段，導致金融機構不敢貿然放貸。

第三則是工程與跨領域人才荒拖慢商業化。荷蘭發展組織越南能源部門主管烏莫拉（Lindsay Umalla）說，越南專業人才培養速度比不上資本進入的速度，缺乏技術團隊使新創難以達到機構投資者要求的商業交付標準。

越南台灣商會聯合總會名譽總會長、和鼎隆建築責任有限公司董事長簡智明在接受中央社訪問時指出，越南電力仍以煤電為主，占總實際發電量近53%；第二的水力發電占近21%；風力太陽能等可再生能源增速最快，至今年第一季度已占15.4%。相對於水力發電的不穩，他看好越南風力發電潛力。

面對逼近的缺電風險與電費上漲，越來越多工廠都設置太陽能板發電。簡智明強調，台灣具有氣候科技優勢，就是智慧儲能。

「白天產生的電，經過轉換，再加上台灣科技業最厲害的電能管控，能更有效地運用電能儲能，有智慧、效率地使用在生產線上，然後分區做處理。這樣的結合其實是台灣在越南設廠很重要的一個環節。」

台灣科技製造巨頭帶動微電網（Microgrid），如鴻海、台達電今年都紛紛宣布規劃在越南開發不同的儲能項目，電力備援系統、能源管理系統（EMS）等都具優勢，甚至與整個工業園區合作。

簡智明告訴記者，這是全人類的課題，而並非只有越南。對企業而言，綠經濟、綠建築、綠盤查、碳能是共同努力方向，要讓電力能做最有效的運用。

越南困境並非孤例，而是東南亞多數新興經濟體在推進淨零目標時面臨的縮影。報告呼籲，減碳目標要搭配可投資的金融基礎設施、補上中間融資缺口，生態系需進行重構，設計階段適配的金融工具、強化投資準備度及培養產學研人才。