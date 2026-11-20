美國記憶體大廠美光科技昨天宣布，二○二五年啟動、總投資約七十億美元的新加坡高頻寬記憶體（ＨＢＭ）先進封裝廠，正式完成首部機台移入，預計二○二七年初開始首批產出。供應鏈透露，相較於桃園廠勞資爭議未解，新加坡投資案持續按照既定時程推進，可能促使美光未來加大當地投資，值得台灣有關當局關注。

美光全球封裝測試資深副總裁Kok Sing Chen表示，新加坡ＨＢＭ先進封裝廠建設進展順利，預計二○二七年初開始首批產出。此次首部製程設備正式移入無塵室，象徵新廠進入設備安裝及量產準備的重要階段。

此外，美光今年一月也在新加坡啟動先進NAND晶圓製造廠建設，預計二○二八年下半年開始晶圓產出。兩項投資合計將創造約三千個工作機會，進一步擴大美光在新加坡逾萬人的營運團隊。

相較之下，美光桃園廠近期面臨勞資爭議，隨著桃園產業工會介入，問題能否解決已成為觀察美光後續投資動向的重要因素。美光因桃園工會勞資協商延宕，更在桃園產業工會介入之下升高雙方衝突，暫停原已動土的Fab 11E廠興建工程。

消息人士透露，美光新增新加坡ＨＢＭ封裝廠，原本是為了紓解台灣後段封裝產業不足，如今勞資因分潤制度無法達成共識，牽動美光全球布局甚深，任何工程延宕或勞資關係不穩定，都可能增加建廠成本，甚至影響客戶交貨時程，都會讓美光重新調整台灣和新加坡的建廠規畫。

供應鏈表示，新加坡目前是美光NAND製造基地，但美光確實有能力將產線調整轉為生產ＨＢＭ產品實力，如今隨著擴ＨＢＭ先進封裝能力逐步到位，未來可能逐漸形成記憶體製造、封裝測試及研發整合的產業聚落。

若桃園廠勞資爭議遲遲未能化解，不排除美光未來評估新增產能時，進一步提高新加坡的投資比重。

不過，目前美光未針對是否將ＤＲＡＭ製造轉在新加坡生產，未做任何評論。

供應鏈表示，美光桃園廠勞資爭議若持續升高，未必立即衝擊既定投資，卻可能影響下一輪擴產決策。對台灣而言，如何兼顧勞工權益與投資環境穩定，將是能否持續留住國際半導體大廠的重要考驗。