2026年底AI敘事遭遇嚴重挑戰，資深分析師許博傑說，2027年的AI不缺想像空間，但不再是過去買AI就會賺的年代，投資人必須將資金集中在有競爭力的龍頭，才能再享AI紅利。

經濟日報12月10日將舉辦「經濟投資展望論壇-馭勢2027」，許博傑將以「2027股市展望」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、安聯投信、國泰投信、中保科技集團協辦。

許博傑表示，目前市場最在意的就是未來美國經濟是否持續成長，而美伊戰爭導致油價、物價高漲，也影響到聯準會利率政策，2027年可能持續升息。未來如果美國經濟撐得住、通膨又能逐步降溫，對科技股最有利，市場就更有理由給成長股較高的本益比。反之如果通膨遲遲下不來，資金成本居高不下，同樣一筆AI投資，華爾街就會更仔細追問，這些錢花下去，要等幾年才能賺回來？

回到最關鍵的台積電，基本面過去往往落後市場一季到半年，所以站在供應鏈的角度，只要雲端大廠資本支出照計畫執行，晶圓、先進封裝和伺服器訂單就還是能先反映成長的態勢。

如果資料中心卡在接電、建設，原本預估2027年的營收就可能往後延，現在大家都摸著石頭過河，台積電神話能不能延續？台股有沒有機會挑戰6萬點？答案是「機會仍在、保持戒慎恐懼」。

以法人目前給台積電2027年預估每股獲利（EPS）150元、20倍本益比推估，股價能達3,000元；如果本益比25倍，對應股價是3,750元，加上其他權值股的貢獻，6萬點機率還是很高。

除了台積電，在自研晶片起飛的2027年，聯發科不容小覷；而位在輝達五層蛋糕基地的台達電，明年EPS也有不錯預期，大立光在切入CPO後，2027年的業績也有想像空間。