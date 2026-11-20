華新麗華（1605）歡慶60周年，董事長焦佑倫昨（19）日首度揭露集團全球布局計畫，華新將推動包括「高值化、智慧化、全球化」的三大轉型，積極搶攻AI資料中心、核能、航太等九大產業，並擴大全球布局。

華新麗華昨日舉辦60周年企業願景暨趨勢分享會，由焦佑倫主持。他強調「我們的產品應用一定要轉型」，全球不銹鋼需求每年仍成長約3%，但中國大陸產能過剩，基礎材料市場價格競爭激烈。

華新將把開發重心移向高端及精密製造，依客戶的加工條件與零件用途開發專用材料，提高產品附加價值。

在轉型方面，首先就是高值化領域，特殊鋼將從基礎材料走向高端製造，電線電纜則從產品製造走向系統整合，未來兩、三年是材料高值化的關鍵期。

焦佑倫認為，產業競爭已擴大為整條供應鏈的競爭。他以中鋼帶動螺絲、螺帽及手工具產業為例，說明材料廠可與加工業者及終端客戶合作，把材料技術轉化為可量產的零件。

華新希望在高端材料及能源應用複製這套做法，與上下游夥伴共同爭取全球市場。

其次，智慧化從產線做起。華新將透過智慧製造提升各廠區的生產效率，電線電纜事業也將結合產品與系統服務，擴大承接電力基礎建設商機。焦佑倫指出，全球算力需求快速增加，各國持續投資電網與供電設施，電線電纜需求仍強。

再來是全球化布局，華新在歐洲透過策略併購取得高端材料製造能力與銷售通路，切入航太及油氣市場。在東南亞，華新則跟著客戶的生產基地設點。焦佑倫表示，海外投資主要看客戶在哪裡擴產，液冷客戶的生產基地集中在越南，因此優先在當地布局。

華新11月6日已公告出資3,000萬美元在越南設立全資子公司。焦佑倫昨日進一步透露，新廠規劃供應AI伺服器液冷所需的管材及冷精加工材料，目標一年內完成建廠與設備導入，並以越南為據點拓展東南亞市場。至於美國設廠，將視客戶後續布局而定。