日月光投控（3711）加速擴充先進封測產能，繼上周路竹廠一期啟用、二期動土後，再投入2,489億元興建高雄仁武新廠，提前布局下一階段成長。

日月光執行長吳田玉昨（19）日表示，「AI新浪潮才剛開始」，從運算、資料中心到各類智慧應用，高效能晶片與高階測試需求仍將持續增加。

日月光近期台灣擴產表

日月光投控旗下台灣福雷電子昨日於高雄仁武產業園區舉行J坵塊新廠動土典禮，預計2028年至2029年分期完成建置。加上先前投入1,174.5億元的K坵塊，兩基地將聚焦先進測試與智慧自動化，未來預計合計創造年營收約1,173億元、3,300個就業機會。

吳田玉指出，仁武將成為日月光測試業務規模最大、自動化程度最高且人均產值最高的測試園區。台灣完整且高度協作的半導體供應鏈，是掌握AI成長的重要優勢，公司除提前準備產能、技術與人才，也希望透過大型投資，帶動設備、精密零組件及工程服務夥伴共同成長。

日月光投控近期積極擴產，在昨天仁武新廠動土之前，上周五（13日）舉行南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，首度進駐科學園區興建大型先進封裝廠房，預估一、二期滿載後，整體投資規模達千億元，年營收約800億元，創造約5,000個就業機會。

日月光投控接連擴產的背後，是先進封測需求持續超出供給。