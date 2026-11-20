記憶體大廠美光勞資爭議引發產業界關注，群聯（8299）執行長潘健成昨（19）日透露，原有意在桃園增設研發據點，並曾與桃園市政府接觸，考量近期美光勞資爭議的發展，公司已決定取消桃園設點規劃。

潘健成指出，群聯導入AI工具後，研發效率大幅提升，接單競爭力也跟著提高，原本無意在今年進一步擴充人力，但業務規模擴張，研發人才需求有增無減，如今仍有增聘人手的需要。

對於美光勞資爭議，潘健成表示，企業獲利應合理回饋員工，若有剝削員工的情形就應檢討。若資方已釋出善意，願意改善福利、提高補助，勞資雙方也應透過溝通，就具體條件尋求共識。認為跨國企業在不同地區營運，制訂薪資及福利制度時，除了當地物價與生活成本，也須將當地產業的薪資水準納入考量。