美國記憶體大廠美光科技（Micron）桃園廠勞資爭議持續延燒，隨著桃園產業工會介入，勞資協商與後續擴廠計畫的不確定性升高，恐成為美光重新評估全球產能布局的潛在變數。

美光昨（19）日宣布，2025年啟動、總投資約70億美元的新加坡高頻寬記憶體（HBM）先進封裝廠，完成首部機台移入，預計2027年初開始首批產出。

供應鏈透露，相較於桃園廠勞資爭議未解，新加坡投資案持續按照既定時程推進，可能促使美光未來加大當地投資，值得台灣當局高度關注。

美光新加坡HBM先進封裝廠於2025年1月動土，投資規模約70億美元，相關投資將持續至2030年後。此次首部製程設備正式移入無塵室，象徵新廠進入設備安裝及量產準備重要階段。

美光全球封裝測試資深副總裁Kok Sing Chen表示，新加坡HBM先進封裝廠建設進展順利，預計2027年初開始首批產出，未來將強化美光全球封裝測試網絡，支援AI時代快速成長的記憶體需求。值得注意的是，美光今年1月又在新加坡啟動先進NAND晶圓製造廠建設，預計2028年下半年開始晶圓產出。

相較之下，美光桃園廠近期面臨勞資爭議，隨著桃園產業工會介入，相關問題能否順利解決，已成為觀察美光後續投資動向的重要變數。

消息人士透露，美光新增新加坡HBM封裝廠，原是為了紓解台灣後段封裝產業不足，如今勞資因分潤制度無法達成共識，牽動美國全球布局甚深。