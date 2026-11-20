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華新麗華董座焦佑倫看好2027年景氣 直言生意應該不錯
華新麗華（1605）董事長焦佑倫昨（19）日在受訪時表示，看好2027年景氣，直言「明年的生意，各方面應該都還是很不錯的」。他認為，AI產業持續成長，商機從伺服器及周邊設備延伸到電網與供電設施，相關投資將繼續支撐台灣企業營運。
華新麗華昨日舉辦60周年企業願景暨趨勢分享會。焦佑倫會後受訪指出，台灣今年經濟與股市表現亮眼，景氣愈好，市場反而愈擔心榮景何時結束。他形容，樂觀的人會找機會，悲觀的人會看到風險，企業經營要兼顧兩者，目前所見的AI及相關產業成長動能仍強。
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