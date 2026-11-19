銳澤（7703）昨（19）日與全球工業、醫療及特殊氣體大廠德商MESSER簽約，成立合資公司「梅塞爾銳澤電子材料公司」，共同搶攻半導體與CPO海內外擴產的氣體市場。

梅塞爾銳澤電子材料公司鎖定台灣、美國、新加坡及馬來西亞等市場，布局半導體電子級特種氣體供應整合業務。初期將以電子級特殊氣體材料銷售為主，未來進一步推動在地化生產，並延伸至長期材料供應及維運服務。

銳澤副董事長周谷樺表示，隨著半導體先進製程及CoWoS等先進封裝技術發展，客戶對氣體原料的種類及供應數量需求持續增加，供應來源也更受重視，尤其今年上半年中東戰事曾引發氦氣供應短缺警報，更凸顯特殊氣體供應鏈布局的重要性。

梅塞爾銳澤電子材料公司初期將以MESSER提供的電子級特殊氣體材料銷售為主，並在台灣及亞洲其他地區布局分裝業務，較大型的儲存設施則會設置在鄰近客戶的地區，待相關業務及基礎設施到位後，再進一步推動在地化生產。

MESSER電子產品事業部全球產品管理副總裁黃富聲表示，MESSER創立於1898年，總部位於德國巴特索登，業務遍及全球30國，主要供應半導體關鍵特用氣體。