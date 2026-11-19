NAND Flash存儲解決方案大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（19）日表示，近期部分記憶體現貨價格鬆動，部分客戶也調節訂單，但AI帶動的實質需求未變，看好明年AI產業持續擴張，群聯營運也將成長。他並說，明年下半年記憶體供給仍吃緊，現階段就斷言報價將反轉下跌，言之過早。

潘健成指出，這波記憶體漲價，消費性電子市場感受最深，年初就看得出來，記憶體成本墊高，年底終端產品買氣恐怕好不起來，如今部分記憶體產品毛利率已達八、九成，下游業者若將成本轉嫁給消費者，又會削弱購買意願。

他直言，價格過高恐加劇整條科技產業鏈的通膨壓力，市場適度調整，反而有利產業長遠發展。

談到AI伺服器市況，研調機構TrendForce報告說明，陸系雲端服務供應商（CSP）因繪圖處理器（GPU）短缺、庫存偏高等因素，下修明年企業級固態硬碟（SSD）訂單，減量超過美系CSP增加的採購量，預估明年NAND Flash市場將轉為供過於求。

潘健成從客戶備料情況看，點出部分中國大陸業者先前買不到DRAM，手上即使有SSD、中央處理器（CPU），伺服器照樣組不起來，只得暫緩採購，後來GPU供應受限，客戶為預訂下一代晶片，還得先付大筆訂金，排擠其他零組件的採購預算，甚至釋出先前備好的料，等到DRAM、GPU陸續到齊，SSD需求仍會回籠。

面對市場憂心CSP融資壓力升高，資料中心投資腳步可能放慢，潘健成分析，蓋一座工廠要三年，培養工程師要三至五年，企業規劃投資，看的是未來幾年的需求，一家業者若放慢腳步，手握資金的對手反而有機會加碼採購，拉大領先差距。

他看好下一波需求來自企業端，全球只要有1%的辦公室開始採購AI設備，商機就相當可觀，以群聯為例，目前每月耗資約40萬美元使用雲端AI服務，較尖端的研發工作交由雲端處理，大量重複性任務則移回地端，以節省的人力成本估算，部分新購伺服器上線後，四至六周就能回收設備成本。

為搶攻企業地端AI商機，群聯推出搭載生成式商業智慧（GenBI）的AI資料平台AIDP，採用旗下Pascari aiDAPTIV快取記憶體技術，整合AI模型、推論服務與企業級儲存，企業可在自有設備上分析營運資料，並自行掌握資料與運算環境。