華碩（2357）衝刺代理人電腦（Agent PC）商機，昨（19）日宣布，ProArt GR1X代理人電腦在台上市，鎖定AI運算創作者、SOHO族、中小型企業、教育與醫療單位等需求，儘管該機售價高達16.9萬元起，華碩看好代理人電腦將為公司在面臨PC市場逆風之際，帶來營收新動能。

華碩指出，ProArt GR1X代理人電腦搭載輝達RTX Spark晶片，配備1 PFLOP FP4的AI算力、128GB統一記憶體，結合Blackwell世代的RTX GPU、Grace CPU、支援FP4的第五代Tensor核心。

華碩表示，AI已演進到能自主執行任務的「AI Agent」階段，用戶關注焦點除了運算效能，更重視資訊安全、長期推論費用，以及硬體配置能否針對不同需求和預算客製化，因此涵蓋迷你超級電腦、DIY PC及專業工作站在內等代理人電腦解決方案也應運而生。

華碩指出，透過其進行地端建置，將能自主掌握機密文件，大幅降低外洩風險，並有效節省雲端API Token開銷，最佳化整體持有成本（TCO）。