國家通訊傳播委員會（NCC）2023年核准台灣大哥大（3045）合併台灣之星，並要求業者應優化網路性能、繳回超額頻寬等，但台灣大不服，提行政訴訟請求撤銷附加條款，台北高等行政法院昨判決駁回。

台灣大哥大表示，本案所涉超額頻寬已於2024年9月繳回，並經數位發展部核准。當時爭取合理的網路整併時間，是為了維護原台灣之星280萬用戶在整併期間的通訊權益。

台灣大指出，該頻譜為付費競標取得，因此就無償繳回的合理性提出異議。台灣大已完成與台灣之星的基地台整併。頻寬繳回後，行動網路服務維持穩定，用戶通話與上網體驗未受影響。

台灣大強調，台灣大營運穩健，營收與獲利屢創新高，月租用戶數、ARPU 穩定成長，退租率持續突破歷史新低，永續成長根基強韌；將於收到判決書後，再研議後續相關事項。