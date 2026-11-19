記憶體大廠美光（Micron）勞資爭議引發產業界關注，群聯（8299）執行長潘健成19日透露，群聯因應AI業務快速成長，原有意赴桃園增設研發據點，也曾與桃園市政府接觸，不過，考量近期美光勞資爭議發展，已決定取消相關規劃。

潘健成指出，AI工具大幅提升群聯研發效率及接單競爭力，不過，公司業務規模同步擴張，對研發人才的需求有增無減，原先今年已無意進一步擴充人力，如今仍有增聘人才的需求，因此一度評估在桃園設立研發據點，以照顧有返鄉就業需求的員工，並擴大人才招募範圍。

針對美光勞資爭議，潘健成表示，企業獲利應合理回饋員工，若企業確實有剝削員工的情況，自然應予以檢討，但若企業已釋出善意，願意提高員工福利及相關補助，勞資雙方應透過溝通尋求共識。

潘健成認為，跨國企業訂定薪資福利制度時，仍須考量各地物價、生活成本及產業薪資水準。