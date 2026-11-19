工研院今日與全球玻璃、陶瓷及材料領導廠商康寧公司攜手慶祝雙方合作20周年，見證20年來將研究、開發與工程成果轉化為創新技術應用的重要里程碑。

為紀念此一重要時刻，康寧公司與工研院共同舉辦「康寧 × 工研院 攜手 20 週年創新論壇」，並於論壇中，在經濟部產業技術司支持下簽訂新的合作備忘錄。此次合作備忘錄將作為雙方深化夥伴關係的重要基礎。

論壇以「前瞻趨勢與科技前沿」為主題，聚焦全球科技趨勢與未來技術發展；現場並展示工研院 8 項技術、康寧 5 項技術，涵蓋生醫、半導體先進封裝、矽光子與光通訊、量子運算及 AI 智慧製造等跨領域研發成果，為雙方下一階段合作揭開新頁。

康寧公司自 2006 年在工研院新竹中興院區成立台灣康寧研發中心（Corning Research Center Taiwan，CRCT）。20 年來，台灣康寧研發中心投入材料科學與創新研究，並與康寧全球研發網絡及在地產學研夥伴密切合作，逐步拓展在臺研發與技術能量，串聯在地人才與全球研發資源。2011 年，康寧進一步成立康寧亞洲玻璃技術中心（Corning Advanced Technology Center, CATC），專注於玻璃材料的技術應用與設計支援，協助客戶因應產品開發需求。

工研院副院長李宗銘表示，20 年來，工研院與康寧從材料、光電一路拓展至感測、機械系統及生醫等多元領域的研發合作。未來將結合康寧在玻璃、陶瓷及光學物理等領域的專長，以及工研院跨域整合研發能量與產業鏈結優勢，加速技術研發，創造長期價值。

康寧公司研發副總裁 Claudio Mazzali 表示，對康寧而言，在臺灣 20 年的投入不只是研發據點的成長，更是與合作夥伴長期累積信任、共同探索新技術的過程。展望未來，我們將持續投入材料科學研究，攜手產業生態圈的夥伴，在台灣共同探索下一世代的創新應用。