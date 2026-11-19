NAND 控制晶片暨AI運算儲存解決方案領導廠商群聯電子（8299）今日宣布推出搭載生成式商業智慧（GenBI）的Phison AI Data Platform（AIDP，群聯 AI 資料平台） 。這套一站式主權型 AI 系統 採用 Pascari aiDAPTIV Cache Memory 技術，整合地端部署 AI 模型、推論服務、具治理機制的分析功能，以及持續性企業級儲存，協助企業充分發揮商業智慧 (Business Intelligence; BI) 的價值，同時確保企業對自身資料、基礎架構及 AI 營運環境的自主掌控權。

群聯表示，群聯AIDP透過整合 AI 基礎架構、地端部署模型及企業應用服務，打造具備自主掌控能力的主權型 AI 平台。透過與 Wren AI 的整合，企業使用者及 AI Agent 可直接以自然語言提出問題、產生由 SQL 查詢支援的分析結果，並運用既有企業資料建立互動式分析儀表板。

Wren AI 所提供具治理機制的脈絡層（Governed Context Layer），能確保分析結果符合企業核准的業務定義、資料關聯及存取權限政策，協助企業提供更一致且值得信賴的商業智慧 (BI)。

此外，群聯與 TrueNAS 的合作，將企業級資料保護及由客戶自主掌控的儲存服務導入私有 AI部署環境，為後續擴展持續性資料服務及強化企業 AI 營運韌性奠定基礎。

群聯執行長潘健成表示，現今企業導入 AI，不只是要產生分析資訊，更需要穩定可預期的效能、持續性的記憶能力，以及對關鍵資料的自主掌控。26 年來，群聯始終致力於保護並儲存企業關鍵資料。Phison AIDP 正是這項承諾的自然延伸，透過更高的AI 模型彈性、更透明的效能掌握能力，以及資料自主權，協助企業部署主權型 AI，並為新一代超融合基礎架構(hyperconverged infrastructure) 奠定基礎。

Wren AI 共同創辦人暨執行長 Howard Chi 表示，企業團隊需要的 AI，必須能運用企業自身的資料及業務定義，回答具體的營運問題。例如，在製造業，企業可以藉此找出哪些供應商造成生產延遲；在醫療產業，則能分析各部門的病患候診時間及資源配置；對金融機構而言，也能進一步調查不同客戶族群的貸款組合績效或風險曝險變化。結合群聯最佳化的私有 AI 基礎架構，我們能協助企業擴展 AI 驅動的資料分析應用，同時確保企業對自身資料、AI 模型及營運流程保有自主掌控權。