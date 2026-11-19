根據TrendForce最新記憶體產業研究，2027年全球NAND Flash產業將迎來供需反轉；在整體供給量將高速成長下，因中系雲端服務供應商（CSP）大幅下修enterprise SSD訂單，且來自消費性電子產品的需求可能進一步萎縮，市場供過於求情勢將加劇，TrendForce預估，2027年第1季起整體NAND Flash合約價格將轉向下跌趨勢，跌幅可能逐季擴大。

TrendForce估計，2027年全球NAND Flash產業資本支出將年增26.7%，達299億美元。由於北美地區高效能儲存需求強勁，原廠擴產、製程轉進腳步未停，加上QLC產品滲透率與高層數製程皆有提升，即便部分供應商考量消費性需求低迷，稍微放慢擴產速度，預估2027年全球NAND Flash供給位元年成長率仍將介於25-30%間。

Enterprise SSD作為NAND Flash產業的主要成長動能，於不同地區的需求程度出現分化。在北美市場，美系CSP受惠於已動工的AI Agent與通用型server專案，近期再度調高2027年需求量。中系CSP則因面臨GPU短缺、庫存偏高、Token價格戰等挑戰，下調2027年的enterprise SSD訂單總量，幅度超越美系廠商的增量。

在消費類市場，預期2027年因低價記憶體庫存耗盡，整機產品面臨漲價壓力，出貨量將再受影響。此外，品牌廠為控制BOM cost，必須縮減產品容量規格，造成單機平均搭載容量大幅下降，需求缺口進一步擴大。

TrendForce表示，因全球消費類產品出貨量持續下修、中國大陸市場enterprise SSD訂單下調，NAND Flash合約價格於2026年第4季已顯露疲態，TrendForce據此下修季度漲幅為8-13%。需求疲軟引發通路清庫存壓力，導致現貨價格近期劇烈修正20%以上。

展望2027年，由於中系CSP下調enterprise SSD需求幅度抵銷北美訂單成長，全年供給增幅將明顯高於需求增加，供過於求態勢加劇，預計第1季整體NAND Flash合約價格將季減5%內，自第2季起各項產品都將步入跌價循環。

TrendForce指出，後續市場發展將取決於中系CSP庫存去化程度、海外GPU採購限制變化，以及2028年消費類市場延續採用降規記憶體的情況。此外，美國期中選舉後的政策走向變化，是否將影響正處於規劃、申請許可階段的2028年大型AI資料中心專案，其審批進度、資本支出節奏將直接影響2027下半年的提前備貨動態。